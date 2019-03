Nemecko začalo aukciu na frekvencie pre sieť 5G, účasť čínskej Huawei je otázna

BERLÍN 19. marca (WebNoviny.sk) – Nemecký regulačný úrad začal aukciu na frekvencie pre telekomunikačnú sieť 5G. Aukcia je poznačená otázkami, či dodávateľom zariadení môže byť aj čínska spoločnosť Huawei.

Bezpečnostné požiadavky

Očakáva sa, že potrvá niekoľko týždňov a Nemecko ňou získa 3 mld. až 5 mld. eur, ktoré chce vláda investovať do digitalizácie. Ponuky predložili terajší operátori Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica a spoločnosť Drillisch, ktorá je nováčikom na nemeckom telekomunikačnom trhu.

Nemecké úrady pre aukciu stanovili bezpečnostné požiadavky, v ktorých sa konštatuje, že dodávatelia systému musia byť „dôveryhodní„. Požiadavky konkrétne nespomínajú firmu Huawei, hoci sa ešte len ukáže, nakoľko jej umožnia zapojiť sa do budovania 5G sietí.

Uľahčenie špionáže

Otázky bezpečnosti sa rozvírili v posledných týždňoch. USA upozornili Nemecko, že ak povolí, aby zariadenia dodali nedôveryhodné spoločnosti, mohlo by to ohroziť zdieľanie citlivých informácií medzi spojencami.

Washington tvrdí, že ak sa umožní firme Huawei dodávať zariadenia, mohlo by to uľahčiť digitálnu špionáž zo strany čínskej vlády.

„Mali by sme dať šancu všetkým, ale nemali by sme byť naivní a mali by sme vidieť, že v Číne sú veľmi odlišné zákony,“ povedala v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová. „Musíme to posúdiť,“ dodala kancelárka.