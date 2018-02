Nemecký politik, ktorý konvertoval na islam, odmieta odísť z krajne pravicovej strany

POSTUPIM 1. februára (WebNoviny.sk) – Člen nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Arthur Wagner, ktorý vyvolal šok na nemeckej politickej scéne svojím priznaním, že konvertoval na islam, odmieta túto stranu, známu najmä ostrou kritikou islamu, opustiť. Vyhlásil to na stretnutí s novinármi v Postupimi. „Vždy zostanem verný AfD,“ povedal. Wagner už odstúpil z viacerých straníckych postov, no samotného členstva v strane sa napriek výzvam niektorých spolustraníkov vzdať nemieni.

Nebol to žart

„Neviem, čo fajčil,“ komentoval Wagner pred novinármi straníckeho kolegu Björna Höckeho, ktorý minulý týždeň vystúpil na straníckom podujatí AfD s plamenným prejavom proti islamu a okrem iného vyhlásil, že ak sa strana ujme moci, zabezpečí, že „tri moslimské M – prorok Mohamed, muezíni (osoby zvolávajúce moslimských veriacich k modlitbe – pozn. SITA) a minarety neprekročia Bosporský prieliv“, oddeľujúci Áziu od Európy.

Wagner tiež odmietol názory, že by jeho konvertovanie na islam malo byť len žartom. „Myslím to smrteľne vážne. Vidím svoje poslanie v tom, že budem hľadať konsenzus medzi islamom v Nemecku a konzervatívnymi Nemcami,“ vyhlásil politik.

Neprimerané poznámky

Wagnerova domovská strana AfD pritom dlhodobo tvrdí, že islam do Nemecka nepatrí. Strana, ktorá získala v septembrových voľbách 12,6 percenta hlasov a stala sa tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine, sa zviditeľnila najmä protestmi proti prisťahovalcom a ostrou kritikou ústretového prístupu kancelárky Angely Merkelovej voči utečencom.

Bývalá predsedníčka strany Frauke Petry, ktorá pritom patrila ešte k umiernenejšiemu krídlu AfD, napríklad v roku 2016 vyhlásila, že Nemci by mali nelegálnych migrantov, ktorí sa pokúšajú do krajiny preniknúť, strieľať na hraniciach. Podpredsedníčka strany Beatrix von Storch k tomu neskôr doplnila, že treba na hraniciach strieľať aj ženy a deti. Po tom, čo tieto poznámky vyvolali v spoločnosti pohoršenie, sa poopravila s tým, že deti by strieľať nemali, ale ženy áno.