Nemocnice varujú pred kolapsom pohotovostí, ministerka Kalavská hľadá riešenia

MARTIN 5. júna (WebNoviny.sk) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňuje na hroziaci kolaps lekárskej služby prvej pomoci (LSPP).

„Od 1. júla hrozí kolaps fungovania lekárskej pohotovosti. Dôvodom je, že zlyháva proces výberových konaní na nových organizátorov pohotovostných služieb a zároveň nie je ukončený proces schvaľovania a zazmluvňovania urgentných príjmov. Pre vážnosť situácie navrhujeme odsun účinnosti a platnosti zákona a znovuzavedenie povinnosti vykonávania pohotovostných služieb pre lekárov,“ povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko po rokovaní Rady ANS v Martine.

Lekári nemajú záujem slúžiť na pohotovosti

Podľa informácií asociácie je doposiaľ v rámci celého Slovenska obstaraných iba 40 percent poskytovateľov LSPP a vo viacerých prípadoch to nie sú nemocnice. „Už takmer rok sa hovorí o tom, že ideálne by bolo, keby tieto pohotovosti boli zabezpečené pri nemocniciach, aby to bolo najvýhodnejšie pre pacienta. Musím povedať, že ani v tomto smere nedochádza k naplneniu zákona, pretože víťazi niektorých pohotovostí nie sú nemocnice, ale sú to iní poskytovatelia, čo môže v budúcnosti spôsobovať pacientom veľké problémy. My máme informácie, že zatiaľ je naplnených len 40 percent, a aj to sa týka iba lekárskych služieb prvej pomoci. Zlyháva aj nadväznosť na urgentné príjmy, lebo ani tie nie sú ešte vybudované a v niektorých prípadoch nie je ešte ukončený ani schvaľovací proces. Čiže od 1. júla hrozí celkový kolaps pohotovostných služieb na Slovensku,“ povedal Petko.

Podľa asociácie lekári nemajú záujem slúžiť na pohotovosti. „Mnoho našich nemocníc sa nezúčastnilo výberových konaní práve preto, že lekári, ktorí doposiaľ na tých pohotovostiach slúžili, povedali, že oni pri dobrovoľnom systéme slúžiť nebudú, pretože nemusia a nemajú záujem,“ dodal Marián Petko. Tam, kde od 1. júla nebude zabezpečená lekárska služba prvej pomoci, pacient sa podľa viceprezidenta ANS Igora Pramuka môže obrátiť na urgentný príjem.

„V podstate sa stane to, že pacient po 1. júli v miestach, kde nebude zazmluvnená ambulantná pohotovostná služba, nebude mať ísť kde s bežnými starosťami. Bude môcť ísť na urgentný príjem, pokiaľ tam bude, ale tam sú uprednostňovaní pacienti s vážnymi ochoreniami a zraneniami, a môže sa stať, že tam ostane čakať aj niekoľko hodín. Čiže pacient s bežnou horúčkou by v podstate na tom urgente nemal čo robiť, to je práve úloha ambulantnej pohotovostnej služby,“ povedal Pramuk.

Rokovania o dočasných prevádzkach

Ministerstvo zdravotníctva na tieto vyjadrenia reagovalo tým, že sa už uskutočňuje aj druhé kolo výberových konaní, počas ktorého rezort komunikuje s neúspešnými uchádzačmi z prvého kola, pretože vo väčšine prípadov mali žiadosti len formálne nedostatky. „S uchádzačmi zároveň MZ SR rokuje o možnostiach dočasného poverenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby v bodoch, ktoré neboli obsadené v prvom kole,“ informoval tlačový odbor rezortu zdravotníctva. Ministerka Andrea Kalavská podľa vyhlásenia taktiež v utorok telefonicky hovorila aj s prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska Mariánom Petkom o spoločnom riešení tejto problematiky.

Od 1. júla by mala na Slovensku začať fungovať nová sieť LSPP. Po novom by malo lekársku službu prvej pomoci zabezpečovať viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a viac ako 60 pre deti a dorast. V rámci takzvanej pevnej siete bude počas pracovného týždňa fungovať ambulantná pohotovosť od 14. do 22. hodiny. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.