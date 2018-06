Nenaleťte nepoctivým predajcom jazdeniek

BRATISLAVA 29. júna 2018 (WBN/PR) – Zaobstaranie si jazdenky namiesto nového vozidla je pre väčšinu motoristov ideálnym spôsobom, ako ušetriť a dopriať si lepší automobil. V rámci snahy ušetriť financie však niektorí motoristi naletia nepoctivým obchodníkom a vozidlo ich v skutočnosti stojí výrazne viac. Pri kúpe jazdenky, tak ako pri kúpe každého použitého tovaru, je potrebné byť veľmi opatrný, predvídavý a riadiť sa rozumom. Podpísanie zmluvy bez dôkladného preverenia vozidla a znalosti histórie je obrovským hazardom.

Kupujúci by si mali všímať to, z ktorej krajiny vozidlo pochádza. Ak sa nejedná o Slovensko, mali by byť veľmi obozretní. Najviac podvodov s automobilmi sa deje práve pri ich prevozoch z jednej krajiny do druhej. Kým neexistuje celoeurópska databáza resp. prepojenie národných databáz s údajmi o stavoch odometrov, je veľmi komplikované a náročné kilometrový nájazd overiť. Problémov je však viac. Dovozcovia autá často omladzujú a maskujú rôzne technické problémy. „Motoristom primárne odporúčame zameriavať sa na vozidlá s domácim pôvodom, vystavujú sa tak menšiemu riziku podvodov a tým aj nižšej potenciálnej strate. Ak uprednostňujú vozidlo zo zahraničia, mali by voliť nákup u veľkých predajcov s overenou históriou, ktorí pri nákupe poskytujú záruky. Veľké bazáre ročne vykúpia množstvá áut, ktoré musia dôkladne preveriť, takže vedia, na čo sa zamerať a ako auto skontrolovať. Často krát sa jedná až o prácu detektíva, napríklad kontaktovanie servisov, ktoré auto navštevovalo,“ hovorí generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.

Veľkým rizikám sa motoristi vystavujú aj pri nákupe auta takpovediac „na ulici“ na inzerát od súkromnej osoby. Jednotlivci takto často predávajú autá, s ktorými neuspeli u profesionálnych predajcov, ktorí sú ich právne alebo technické problémy schopní odhaliť. Zároveň podľa nového zákona nemusia individuálni predajcovia – fyzické osoby zverejňovať pri inzerátoch VIN kód vozidla. Týmto spôsobom bránia záujemcovi o auto v jeho on-line kontrole a spoliehajú sa na to, že keď zákazník na mieste získa k automobilu emocionálny vzťah, nebude sa už o jeho históriu zaujímať. Rovnako sa na týchto predajcov nevzťahuje povinnosť vydávať k autu tzv. ODO-Pass, ktorý obsahuje údaje o stave odometrov. Túto skutočnosť využívajú rôzni nepoctiví obchodníci, ktorí vozidlá predávajú buď sprostredkovane alebo cez nastrčené fyzické osoby. „Auto na ulici ťažko kupujúci preverí tak ako profesionálny predajca s vybavením. Bez potrebného vybavenia nepripojí auto na diagnostiku, nezistí hrúbku laku, nedá auto na zdvihák. Už vôbec nehovorím o kontrole pôvodu automobilu, veku či právnych náležitostí. Naša spoločnosť do overovania vozidiel investuje veľké prostriedky. Kvôli rôznym problémom odmietame až 65 % vozidiel, tie potom často končia práve v ponukách rôznych súkromných inzerentov,“ varuje Karolína Topolová.

Kúpu auta od individuálnych predajcov zväčša sprevádza aj výrazne väčší problém pri prípadnej reklamácii automobilu, často krát býva dokonca až nemožná. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, ak motoristi kúpia automobil od sprostredkovateľa, ktorý len dohodol obchod a v zmluve figuruje fyzická osoba. Je teda treba dávať veľký pozor na to, s kým zmluvu kupujúci podpisuje.

Ďalšou chybou pri kúpe auta býva opomenutie testovacej jazdy. Tá je pritom veľmi dôležitá. Motoristi pri nej zistia nielen to, či sa im s autom dobre a pohodlne jazdí, ale napríklad aj to, či nevydáva zvuky, ktoré by nemalo, či netrhá v spojke, je funkčná klimatizácia, sú vyvážené kolesá, dobre brzdí, je dobrá geometria, funkčné ABS.