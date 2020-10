Nepodali ste ešte daňové priznanie? Zostávajú vám necelé tri týždne

Daňovníkom, ktorí pre koronakrízu doposiaľ nepodali daňové priznania za minulý rok, zostávajú na podanie daňových priznaní necelé tri týždne. Daňové priznanie totiž musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra tohto roka.

Daňovníci majú stále možnosť poukázať aj podiel zo zaplatenej dane, tzv. dve percentá, a podporiť svoju nadáciu, občianske združenie či neziskovú organizáciu. V tlačovej správe to uviedla finančná správa.

Žiadosť o odklad platenia dane

Finančná správa podá pomocnú ruku tým daňovníkom, ktorí nebudú mať na zaplatenie dane.

„V prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. V takomto prípade však musia správcu kontaktovať okamžite a nečakať až na splatnosť dane,“ upozornila finančná správa.

Darovanie podielu zaplatenej dane

Fixné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. dvoch percent. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu cez daňové priznanie poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31. januára budúceho roka.

Viac času na darovanie podielu zaplatenej dane majú zamestnanci. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do polovice novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra tohto roka. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára budúceho roka.

Finančná správa s cieľom čo najviac pomôcť daňovníkom pri plnení si ich daňových povinností rozšíri na konci mesiaca aj úradné hodiny na daňových úradoch a aj call centre.