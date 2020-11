Nepovolenú stavbu pod Mostom SNP odstránia, objekt bol pri kultúrnej pamiatke nevhodný

Investor začal s odstraňovaním nepovolenej stavby pod Mostom SNP v Bratislave, mesto vyhlási novú architektonickú súťaž. O začatí odstraňovania nepovolenej stavby pod Mostom SNP informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

„V stredu začal nájomca priestorov reštaurácie UFO na pylóne Mosta SNP so samotným odstraňovaním nepovolenej stavby vstupného objektu. Nové architektonické riešenie nástupu do priestorov na vrchu mostného pylónu bude hlavné mesto hľadať architektonickou súťažou návrhov, ktorú pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy,“ uviedol Vallo a dodal, že vzhľadom na to, že Most SNP je národnou kultúrnou pamiatkou, pri príprave súťažných podkladov spolupracuje mesto s Krajským pamiatkovým úradom.

Na mieste vstupu do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP vznikla v roku 2018 drevená stavba, ktorej umiestnenie sa stretlo s výrazným odporom verejnosti. Spoločnosť Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu a vyhliadku na vrchole mosta, mala priestor pôvodne iba zrekonštruovať, namiesto toho však začala s výstavbou nového objektu. Spoločnosť mala povolenie len na rekonštrukciu schodiska a plošiny, navyše nový objekt nerešpektoval podmienky zadané hlavnou architektkou Bratislavy ani skutočnosť, že Most SNP bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.