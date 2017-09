Nestarnúci Jágr prezradil svoju motiváciu, chce hrať v NHL a ísť s Českom na olympiádu

PRAHA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Stále aktívne hrajúca česká hokejová legenda Jaromír Jágr sa najnovšie pohráva s myšlienkou zahrať si na budúcoročných zimných olympijských hier v Pjongčangu.

Sám však netvrdí, že bude sa aj predstaví na olympijskom hokejovom turnaji v Kórejskej republike. Zmienku o tom, že by ho turnaj lákal, použil výhradne k vlastnej motivácii do tréningu v prípade, že nezíska angažmán v NHL a vráti sa na európske klziská.

Dôležitý je cieľ

„Zastávam názor a som o tom stopercentne presvedčený, že každý človek, najmä športovci v mojich rokoch, potrebujú nejakú motiváciu či víziu. Nemôžete iba ísť, bezhlavo trénovať a len tak hrať, musíte mať cieľ. Niečo, čo vám pomôže motivovať sa. A ten najväčší cieľ je pre mňa dostať sa do olympijského tímu. To ma motivuje k tomu, aby som sa na to pripravil. Nejde o to, či sa do výberu dostanem alebo nie. Ale ide o to, mať cieľ!“ povedal v rozhovore pre český denník Sport 45-ročný rodák z Kladna.

Najproduktívnejší Európan v histórii NHL, ktorý v nej odohral vrátane play-off 1919 zápasov a nazbieral v nich 2115 bodov, naďalej považuje za svoju prioritu zotrvanie v najkvalitnejšej hokejovej lige sveta. Nie však za každých okolností. „Nie som jediný, kto nie je podpísaný. Na druhej strane, viacerí z nich podpísali za relatívne zlých podmienok. A to len preto, aby tam hrali. Môj cieľ je iný – milujem NHL, chcem v nej pôsobiť, ale nie za každú cenu. Musí to byť pre mňa zaujímavé. Nie aby som niekde sedel vo štvrtej formácii a hral iba občas. Myslím si, že budem platnejší doma v Kladne alebo niekde v Európe,“ pokračoval ďalej Jágr.

Pred sezónou je bez zmluvy

Stále platí, že sa 12-násobný držiteľ Zlatej hokejky pre najlepšieho českého hokejistu v sobotu neobjaví v drese Kladna pri štarte 1. českej hokejovej ligy. „Zatiaľ som o tom nepremýšľal. S tímom som netrénoval, pripravoval som sa individuálne. Pre mňa to nie je problém, ale pre trénerov áno a takisto pre celé mužstvo. Museli by prebudovať všetky päťky, nejakým spôsobom by sme sa museli zohrať. Nie je to tak, že človek príde a hneď bude hrať,“ vysvetlil dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins (1990/1991, 1991/1992). Ak by sa aj rozhodol zostať v Európe, návratu do Ameriky by sa nevyhol. „Musel by som si tam odísť všetko zariadiť, vysťahovať sa z bytu na Floride. Bolo by potrebné všetko prispôsobiť zelenej karte, pretože keď ju človek má, musí tam stráviť väčšinu času v roku. Bolo by hlúpe hneď požiadať o výnimku, keď som ju konečne dostal,“ uzavrel Jágr a prezradil jeden z dôvodov, prečo chce zotrvať v NHL.

Vlani v drese Floridy Panthers zarobila česká legenda aj s bonusmi 5,155 milióna USD. V 82 zápasoch dosiahol 46 bodov, pričom nastrieľal 16 gólov. Pred sezónou 2017/2018 je zatiaľ bez zmluvy. Jeho prioritou napriek vysokému veku naďalej zostávajú ponuky z NHL, kluby však o neho doteraz neprejavili záujem. Nedávno sa vynorili dohady o jeho možnom príchode do mužstva Calgary Flames, ktoré trénuje Glen Gulutzan. Ten viedol Jágra v Dallase v ročníku 2012/2013.