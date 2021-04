Neúcta voči poslancom, Kollár kritizuje nedostatok času na preštudovanie programového vyhlásenia vlády

Poslanci parlamentu nedostanú na preštudovanie a prípravu podkladov k Programovému vyhláseniu vlády (PVV) kabinetu Eduarda Hegera ani 24 hodín. V tlačovej správe to konštatuje nezaradený poslanec Miroslav Kollár a člen strany Spolu s tým, že už vo štvrtok 29. apríla majú poslanci o PVV rokovať vo výboroch. Kollár takýto prístup považuje za neúctu voči poslancom.

„Programové vyhlásenie vlády je základný dokument, ktorý rámcuje činnosť vlády a jej priority. Je možné, že to bude na tri roky základný dokument, od ktorého sa bude odvíjať budúcnosť našej krajiny,” uviedol Kollár s tým, že materiál zatiaľ nebol zverejnený ani len na stránke Úradu vlády SR, hoci predtým, ako PVV pôjde do parlamentu by ho mala prerokovať a schváliť vláda.

„V stávke je príliš veľa na to, aby vládna koalícia takto obmedzila priestor pre občiansku spoločnosť, médiá aj opozíciu a oklieštila demokratickú diskusiu o svojom základnom programovom dokument,” zdôraznil nezaradený poslanec

Programové vyhlásenie vlády má kabinet prerokovať na svojom stredajšom zasadnutí. Následne plánuje vláda predložiť dokument Národnej rade SR (NR SR) na schôdzi, ktorá sa uskutoční v piatok 30. apríla. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) ešte v nedeľu skonštatoval, že poslancom budú NR SR dva dni na jeho preštudovanie stačiť.