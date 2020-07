Neváhaj a prihlás sa na štúdium chémie: Chémia bežného života a ekológie

Chémia – pre niekoho priateľ, pre iného postrach. A hoci ju prirodzene používame každý deň, nemá u mnohých ľudí dobré renomé. Z jej dvoch tvárí vníma súčasník predovšetkým tú druhú – škodlivú. Neprávom. Akosi sme pozabudli, že chémia je pojem pre procesy, reakcie a prvky, ktoré sú všade okolo nás. Dennodenne využívame jej výsledky – či je to zubná pasta, zdravé potraviny, liek na úľavu od bolesti, pitná voda alebo obyčajné gumáky do dažďa. Je to chémia bežného života, nápomocná v každom odvetví.

Časy keď motorom výroby bolo len zvyšovanie produkcie bez ohľadu na prírodu, sú už za nami. Ľudstvo sa však učí. Nachádza pravú mieru a ekologické možnosti chémie. Bez tejto jej modernej podoby by sme dnes nevedeli odstraňovať následky civilizačného vplyvu na životné prostredie. Práve tí, čo rozumejú chémii, tvoria svet budúcnosti. Projektujú odlučovače znečistenia do komínov a čistiarne odpadových vôd, vyrábajú biodegradovateľné plasty, efektívne recyklujú odpady a produkujú z nich bioplyn a elektrickú energiu, vyvíjajú nové ekologické materiály … Chrániť životné prostredie bez poznania chémie a chemickej technológie sa nedá.

Pomôcť, chrániť, neuškodiť. Taká je dnešná podoba ekologickej chémie. A ty máš teraz šancu stať sa jej súčasťou. Študuj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a objav krásu chémie, zábavu a účelnosť zároveň. Nauč sa spájať múdrosť chemika a kreativitu technológa. Potrebujeme tých, ktorí poznajú abecedu chémie a majú chuť byť prospešnými ľudstvu a Zemi.

Vyber si z moderných študijných programov FCHPT STU!

Študijné programy, z ktorých si môžeš vybrať:

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve;

Chémia zasahuje do mnohých oblastí života. Na FCHPT STU sa môžeš stať nielen chemikom a technológom v priemyselných výrobách či potravinárstve, ale priestor nájdeš aj pri tvojom záujme o medicínu, farmáciu, ekológiu, biopotraviny, kozmetiku, ochranu kultúrneho dedičstva alebo aj aktuálny výskum v medicínskom laboratóriu.

Učiť sa budeš pritom od tých najlepších odborníkov, uznávaných doma i v zahraničí. Mnohí z nich sú autormi vynálezov, prevratných technológií alebo svetových patentov a práve oni pripravujú študentov na špičkovej úrovni pre modernú prax.

Slovenská veda a chémia sú kvalitné. Niet divu, že slovenskému tímu študentov a pedagógov tlieskal minulý rok celý svet na medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži, kde získali významné ocenenia.

FCHPT STU už dlhodobo získava hodnotenia najlepšej technickej fakulty na Slovensku. Stala sa vyhľadávanou nielen pre koncentráciu špičkových odborníkov, kreativitu a inovatívne myslenie, úzke prepojenie s praxou, ale aj pre unikátne technické vybavenie laboratórií, ktoré využívajú nielen domáci, ale aj zahraniční pedagógovia, výskumníci a neustále sa zvyšujúci počet zahraničných študentov.

