Nezastaviteľný Haaland strelil ďalší gól, Borussia vyrovnala historický rekord (video)

Deväť gólov v šiestich zápasoch. Taká je vizitka Erlinga Haalanda odvetdy, čo si začal obliekať dres Borussie Dortmund. Najnovšie 19-ročný Nór prispel gólom k triumfu svojho tímu v piatkovom zápase 22. kola I. bundesligy proti Frankfurtu. Dortmund zvíťazil 4:0 a posunul sa na druhú priečku tabuľky o skóre pred Lipsko. Ich súper má zápas k dobru.

V 54. min Haaland profitoval z výbornej prihrávky Achrafa Hakimiho, strieľal prakticky do opustenej bránky súpera a zvýšil na 3:0. Päť minút predtým skóroval po peknom sóle ďalší 19-ročný „zázračný“ chlapec v drese Borussie Jadon Sancho.

Dôležitý triumf pre Dortmund

Napokon gól po zmene strán strelil a na 4:0 výsledok pečatil aj portugalský obranca Raphael Guerreiro. Ešte v prvom polčase bol strelecky úspešný aj 34-ročný poľský zadák a zároveň kapitán Lukasz Piszczek. Skúsený Poliak skóroval prvýkrát od novembra 2018. Vyše 81 000 divákov v Signal Iduna Parku odchádzalo domov spokojných. Ich miláčikovia sa dobre naladili na utorkový prvý súboj osemfinále Ligy majstrov proti tímu Paríž St. Germain. „Ukázali sme, na čo skutočne máme. Po dvoch prehrách sme sa potrebovali zlepšiť a podarilo sa nám to. Výsledok 4:0 je dobré znamenie pred utorkom,“ uviedol Lukasz Piszczek na klubovom webe BVB.de.

„Naozaj dôležité víťazstvo pre nás. A to sme ešte zopár šancí nepremenili. Myslím si, že súper mal za celý zápas jednu strelu, aj to mimo bránky,“ uviedol obranca Mats Hummels. „Boli sme koncentrovaní a pozorní v každej činnosti na ihrisku. Takto by sme mali hrať stále,“ doplnil nemecký reprezentant.

Vyrovnali rekord Bayernu

Frankfurt v tejto sezóne nečakane prevalcoval súčasného lídra tabuľky Bayern Mníchov (5:1) a dvakrát zdolal aj tretie Lipsko. Proti ďalšiemu špičkovému tímu Dortmundu mu to však v piatok večer vonkoncom nevyšlo. „V útočnej fáze sme boli prakticky neškodní,“ vyhlásil stredopoliar Sebastian Rode.

Borussia Dortmund mala ťažší rozbeh do sezóny, ale v poslednom čase pripomína dobre fungujúci stroj na góly. V piatich bundesligových kolách po Novom roku sa jej hráči strelecky presadili 22-krát. A to ešte nečakane pustili body v Leverkusene, keď domáci otočili z 2:3 na 4:3. „Borussia nastrieľala v 22 zápasoch tejto bundesligovej sezóny 63 gólov. Ide o vyrovnaný historický rekord. Dosiaľ boli jeho spoludržiteľmi Bayern Mníchov zo sezóny 1973/1974 a Hamburger SV z ročníka 1981/1982,“ informoval Kicker vo svojej internetovej verzii. Maximom Dortmundu v úvodných 22 zápasoch sezóny bolo až doteraz 58 gólov z ročníka 1963/1964.