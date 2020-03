Nie sme bezmocní! Ako chrániť seba i druhých pred koronavírusom

Asi málokto čakal, že sa ochorenie Covid-19, spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2, prehupne do celosvetovej pandémie. Nový koronavírus sa šíri vzduchom kvapôčkovou infekciou pri rozprávaní, kýchaní, kašľaní. Do tela preniká cez horné dýchacie cesty a očnou sliznicou. Zhrňme si opatrenia, ktorými dokážeme nákaze predísť alebo jej šírenie aspoň spomaliť.

1. Izolácia

Veľmi účinný spôsob ochrany je jednoducho nestretávať sa zoči-voči s ľuďmi, resp. obmedziť spoločenský styk na minimum. Výhradne doma by sa mali zdržiavať ľudia, ktorým bola nariadená povinná karanténa. Ostatným sa odporúča vychádzať von len v nevyhnutných prípadoch (do práce, na nákup potravín,…), aj vtedy však používať ochranné prostriedky a dodržiavať odstup od ľudí aspoň 1 meter. Vírus sa dokáže šíriť vzduchom aj ďalej, v závislosti od podmienok (vietor, klíma,…) uvádzajú niektoré zdroje vzdialenosť až 5 metrov. Na druhej strane, bola by škoda nevyužiť liečivú silu slnečných lúčov. Pri pobyte na čerstvom vzduchu sa vyhýbajte frekventovaným miestam a ihriskám. Radšej vybehnite s deťmi do voľnej prírody.

Izolácia od zamestnania mohla byť vo viacerých prípadoch aj nečakaná zo strany zamestnancov. Keďže aktuálne preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie viacerých podnikov a prevádzok, mnoho zamestnávateľov sa mohlo dostať do takej ekonomickej situácie, že nevedia zaplatiť náklady súvisiace so mzdou zamestnancov. Výpoveď zo strany zamestnávateľa musí však byť samozrejme zákonné. Zamestnávateľ môže so svojím zamestnancom skončiť pracovný pomer výpoveďou len z dôvodov stanovených v ustanovení § 63 Zákonníka práce a za dodržania ďalších jeho ustanovení.

2. Ochranné prostriedky – rúška, respirátory, rukavice

Nosenie rúšok mimo domova je momentálne povinné. Rúškom chránite druhých, respirátorom seba. Druhí zase chránia rúškom vás. Akékoľvek rúško je lepšie ako žiadne. V obchodoch či vo výťahu používajte aj gumené rukavice. Dôležité je, aby ste si ochranný prostriedok správne nasadili, správne ho nosili a tiež, aby ste ho dali bezpečne dole. Rúško počas nosenia nechytajte (už vôbec nie spredu), a ak ho chcete zložiť, chyťte ho za gumičku. Rukavice si stiahnite ešte pred vchodovými dverami do domu. Po zložení látkové rúško hneď operte, jednorazové rúško a rukavice vyhoďte zabalené v igelitovom vrecku. Rukavice príp. vydezinfikujte. Nedotýkajte sa tváre, kým si poriadne neumyjete ruky.

3. Nezabúdate na oči?

Často sa spomínajú rúška, respirátory, rukavice… O možnom prenose Covid-19 cez očnú sliznicu, slzy a slzné cesty sa až tak veľa nehovorí. Na svoju ochranu môžete použiť dioptrické okuliare, slnečné okuliare, ale aj cyklistické alebo lyžiarske okuliare – dôležité je, aby pokrývali čo najväčšiu časť očnice. Výhodou sú širšie rámy, ktoré spolu so sklami okrem očí chránia aj časť tváre pri priamom zásahu kašľajúcim či kýchajúcim človekom. S rúškom na tvári, alebo ak vojdete zo zimy do tepla, sa zvyknú okuliare zarosiť. Väčšina lyžiarskych okuliarov je vybavená anti-fog úpravou proti zahmlievaniu. Možno si poviete, že s lyžiarskymi okuliarmi mimo svahu budete vyzerať divne, ale čudné nám pred nejakým časom pripadali aj rúška. Okuliare si z očí neskladajte ani v interiéry, povedzme v obchode alebo vo výťahu. Okuliarov sa počas nosenia nedotýkajte a po zložení doma ich pretrite dezinfekčným prípravkom.

4. Umývanie a dezinfekcia rúk

Kvapôčky zvyknú dopadať na rôzne predmety. Ak sa rukami dotknete infikovaného predmetu a následne tváre, môžete sa ľahko nakaziť. Prípadne môžete vírus dotykom preniesť na iný predmet alebo na iného človeka. Po príchode domov a po manipulácii s použitými ochrannými prostriedkami (rúškami, okuliarmi,…) si ruky hneď dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Umývajte si vonkajšiu a vnútornú časť rúk, dlane, medzi prstami a predlaktie po dobu minimálne 20 sekúnd. Vonku mydlo a vodu nahraďte dezinfekčným gélom. Môžete si ho vyrobiť aj doma. Jeden z receptov je nasledujúci:

Ingrediencie: roztok s minimálne 60 %-ným obsahom alkoholu (napr. Alpa), aloe vera gél (príp. šťava), esenciálny olej

Postup: Nádobu naplňte do 2/3 alkoholovým roztokom a zvyšnú 1/3 gélom z aloe vera. Podľa vyrábaného množstva pridajte od 5 do 10 kvapiek esenciálneho oleja. Všetko zmiešajte a prelejte do rozprašovača. Rozprašovač označte štítkom, aby ste nezabudli, čo v ňom máte.

Dezinfekcia a časté umývanie rúk sú veľmi dôležité, ale vysušujú pokožku. Aloe vera má výborné hydratačné účinky, preto sme ju použili pri výrobe dezinfekčného gélu. Nachádza sa aj v mnohých hydratačných krémoch, ktorými by ste si po umytí mali ruky ošetriť.

5. Prať a žehliť

Ak nie je možné ostať v bezpečí domova, po príchode zvonka svoje i detské oblečenie operte na najvyššej možnej teplote, akú veci znesú. Textilné rúška aspoň na 60-tich stupňoch. Teplota, ktorá efektívne ničí vírus je 56 stupňov Celzia, pri tejto teplote zomiera tempom 10 000 virálnych častíc každých 15 minút. Mydlo a vysokopercentný alkohol dokážu narušiť ochrannú tukovú vrstvu vírusu. Takisto by to mohol zvládnuť aj bežný príp. mydlový prací prášok, ale ak si chcete byť istejší, používajte pracie prostriedky s dezinfekčným účinkom. Čo sa týka detského oblečenia, možno ste ho tak či tak, bez ohľadu na koronavírus, zvykli žehliť. Túto činnosť teraz určite rozšírte aj na oblečenie ostatných, dospelých členov rodiny. Veci, ktoré nemožno prať na vysokých teplotách a/alebo prejsť žehličkou, nechajte na nejaký čas – 3 až 5 dní odstáť – najlepšie izolovane a vo vetranom priestore, napr. na balkóne.

6. Opatrenia v domácnosti – dezinfekcia povrchov, vetranie

Dezinfekčný účinok majú čistiace prostriedky s obsahom aspoň 62 %-ného alkoholu, prípadne s obsahom peroxidu vodíka či chlórnanu sodného. Zamerať by ste sa mali najmä na kľučky, vypínače, mobily, klávesnice, sanitárne zariadenia, kuchynské dosky a podlahy.

Mimo tela dokáže koronavírus prežiť rôzne dlhý čas v závislosti od materiálov, na ktorých sa usadí, a iných faktorov (interiér, exteriér, teplota okolia, vlhkosť okolia,…):

Vzduch vonku – niekoľko desiatok minút – okolo 30 minút

Vzduch v interiéri – 3 hodiny

Meď – 4 hodiny

Lepenka, kartón – 24 hodín

Plast, oceľ, kov, sklo, papier, textil, oblečenie – 48 až 72 hodín (pri teplote 37 stupňov Celzia)

Informačný servis