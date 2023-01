Nikdy som žiadnu dohodu s ostatnými obžalovanými nemal, povedal Kožuch na pojednávaní v kauze Dobytkár

aktualizované 19. januára 12:28

Korupčná kauza známa ako Dobytkár vo štvrtok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračovala výpoveďou jedného z obžalovaných – bývalého generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja Kožucha.

Spresnenie obžaloby

Prokurátor po poslednom pojednávaní v tejto veci spresnil skutky obžaloby, k čomu žiadali obhajcovia v úvode dnešného pojednávania zaujať stanoviská. Senát uviedol, že obhajoba bude môcť stanoviská k spresneniu obžaloby predniesť neskôr a rovnako budú môcť svoje výpovede doplniť aj obžalovaní.

„To, z čoho som obvinený a z čoho som obžalovaný, som nespáchal a ani spáchať nemohol. Som nevinný, nikdy som žiadnu dohodu s ostatnými obžalovanými nemal,“ uviedol obžalovaný Kožuch s tým, že to, čo uviedol svedok a kajúcnik bývalý šéf jednej zo sekcií na ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada, nie je pravda a nemal s ním nijakú dohodu.

„Vypovedal krivo voči mojej osobe a je to absolútne nehorázne,“ dodal obžalovaný a doplnil, že k výpovedi ho primälo to, že v spresnení obžaloby sa objavili veci, ktoré hovoril Kodada na hlavnom pojednávaní.

„Ak žiadatelia platili, ako uvádza obžaloba, tak boli vlastne hlupáci, lebo platili za niečo, čo nemusia dostať,“ uviedol Kožuch, keď popísal podrobne hodnotiaci proces projektov v PPA, do ktorého podľa neho nijako nezasahuje sekcia generálneho riaditeľa.

Cesty do zahraničia a do Bruselu

Jediné, čo následne štatutár agentúry podpisuje, je zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. „Ani jeden zamestnanec nepovedal, že by som na nich nejako pôsobil, že by som od nich niečo chcel, nejaké dokumenty alebo podklady,“ dodal svedok a doplnil, že v spisoch PPA o jednotlivých projektoch je jasne uvedené, kto čo vykonával.

„Kodada raz prišiel za mnou, že má nejakých známych, čo majú problémy s projektmi, či by som mu vedel s tým pomôcť. Povedal som mu, že nech to ani neskúša, ak si váži naše priateľstvo,“ popísal Kožuch s tým, že už to naozaj nerobil a svoju činnosť si robil Kodada inak, podľa toho, k čomu sa priznal. V časti výpovede popísal obžalovaný aj rodinné kontakty s týmto svedkom.

„O trestnej činnosti som ja vedomosť nemal. Bol som extrémne vyťažený v práci, vie sa o mne, že som workoholik,“ povedal svedok a dodal, že jeho cesty do zahraničia a do Bruselu mali za cieľ obhajovať záujmy Slovenska a PPA. „Ak by som mal niečo spoločné s touto trestnou činnosťou, tak sa priznám a peniaze vrátim. Nežil by som tri roky ako vyhnanec vo vlastnej krajine,“ konštatoval Kožuch.

Kodada a jeho úloha

Kodada vo svojej výpovedi v októbri minulého roka popísal, ako sa konali stretnutia s Kožuchom a Martinom Kvietikom, pričom tieto stretnutia boli podľa neho pravidelné aj dvakrát do týždňa a mal ich organizovať Kožuch. Na stretnutiach mali hovoriť o projektoch podaných na PPA.

„Moja úloha bola, aby som bol nárazník medzi Kožuchom a lobistami, aby títo nechodili priamo za ním,“ uviedol obžalovaný s tým, že po schválení rozhodnutí mu Ľubomír Kropila odovzdal finančné prostriedky a on ich následne „distribuoval podľa kľúča, ktorý bol určený“.