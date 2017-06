Nitra získala ďalšie zámorské posily, pod Zobor prichádzajú dvaja Kanaďania

NITRA 19. júna (WebNoviny.sk) – Hokejový klub HK Nitra ohlásila angažoval dvoch nových hráčov zo zámoria, ide o kanadskú dvojicu Anthony Luciani a David Friedmann. Druhý z nich má aj slovenské občianstvo.

O Lucianiho mali záujem už v minulej sezóne

Dvadsaťsedemročný útočník Luciani strávil väčšinu kariéry v nižších zámorských ligách ECHL či AHL. Vyskúšal si však už aj európsky hokej. V sezóne 2015/2016 pôsobil v najvyššej nórskej súťaži v Sarpsborgu aj v talianskom Asiagu. Uplynulý ročník absolvoval opäť v americkej ECHL v tíme Idaho Steelheads, v 76 zápasoch mal bilanciu 36 gólov a 30 asistencií.

“O Lucianiho sme mali záujem už v minulej sezóne, keď odchádzal Laliberté. Vtedy sa Anthony rozhodol zostať v zámorí. Teraz sme sa už dohodli na zmluve. Ide o produktívneho praváka. Každú posilu, ktorá príde zo zámoria, chceme vidieť vo viacerých zápasoch na videách. Podobne aj Anthonyho sme si pozreli a veríme, že pre Nitru bude posilou,” povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

Friedmann doplní defenzívu

Friedmann doplní defenzívu Nitry. Podobne ako Luciani aj tento 23-ročný Kanaďan pôsobil v posledných rokoch v nižších zámorských súťažiach. Poslednú sezónu odohral tiež v ECHL, v tímoch Fort Wayne Komets a Wichita Thunder. Dovedna odohral 67 zápasov s bilanciou 13 gólov a 14 asistencií.

“Je to Slovák narodený v Kanade, má slovenských rodičov, slovenský pas a plynule hovorí po slovensky. Vyrastal v zámorí, no neberieme ho ako legionára. Keď sme ho oslovili, jeho prvá veta bola, že jeho snom je byť slovenským reprezentantom. Zapáčil sa nám. Chceme mu dať šancu. David bol v NCAA spoluhráčom Matta Copa, dokonca spolu bývali na izbe. Vieme, že je to kvalitná súťaž. Takisto sme si ho videli v akcii,” pokračoval Kováčik.

Tieto dve mená by mali byť nateraz posledné, ktoré na súpisku HK Nitra pribudnú. “Ide o posledné dva príchody pred nástupom na ľad. Nakoľko sme hráčov podpisovali ako jeden z mála klubov už počas prebiehajúcej sezóny a bezprostredne po jej skončení, nemuseli sme v máji a v júni podpisovať veľa nových zmlúv,“ dodal Kováčik.

Informácie a hlasy priniesol oficiálny web klubu HK Nitra.