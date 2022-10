Nivy oslávili prvé narodeniny a takmer 13 miliónov návštevníkov

30. septembra 2021 privítali Nivy svojich prvých návštevníkov. Moderné multifunkčné centrum sa za rok stalo plnohodnotnou destináciou pre moderný mestský život. Pohodlné nákupy, moderná autobusová stanica, široká ponuka gastro zážitkov a jedinečná zelená strecha lákajú denne množstvo návštevníkov. Za posledný rok ich bolo 12 781 000. Hranice búrali aj v online priestore vďaka aplikácii Ahoj Nivy!, ktorá má dnes viac ako 81 000 stiahnutí.

Za 315 dní plnej prevádzky navštívilo Nivy centrum 12 781 000 návštevníkov. Stalo sa tak skutočnou destináciou pre moderný mestský život s možnosťami naozaj pre každého. Ľahkú dostupnosť znásobuje moderná a komfortná autobusová stanica, na ktorú Bratislava dlho čakala. Tá obslúži 7 000 ľudí denne.

Každý mesiac širšia ponuka obchodov a služieb

Výnimočnosť Nív potvrdzuje aj neustále sa rozširujúca ponuka obchodov a služieb. Dnes ponúka takmer kompletné portfólio služieb, medzi ktorými nechýbajú Slovenská pošta, Zákaznícke centrum SPP, banky či mobilní operátori. Len na Nivách nájdete aj koncepty ako Oysho, Zara Home, Comma, barefoot predajňu PLAN BE či moderný showroom Alza s podzemným Alza Drive. Mimoriadnej zákazníckej obľube sa tešia aj kníhkupectvo Martinus či potraviny YEME a Lidl. Návštevníci centra majú možnosť nakúpiť si vo svojich obľúbených obchodov, ktoré sú už na Slovensku stálicami, ale aj v celkom unikátnych konceptoch. Jedným z nich je aj obchod s lokálnou dizajnérskou módou SOM Store, ku ktorému onedlho pribudne obchod s kabelkami Dajana Rodriguez. Nivy so svojou ponukou pre návštevníkov nekončia, novinky v centre budú pribúdať aj naďalej, niekoľko ešte v tomto roku, napríklad ďalšia novinka na trhu predajňa YOYOSO so širokou ponukou doplnkov pre domácnosť a moderný životný štýl.

Foto: Nivy

Od perzských jedál až po babičkine dobroty

Gastro zóna na 2. poschodí centra za posledný rok doslova ožila. Dnes ponúka pestrý výber svetovej a domácej kuchyne – indická Véda, talianska MARREA, poctivý KINKA Ramen či parené buchty od Na Pare. Koncept klasického food courtu dopĺňajú prevádzky street food charakteru, kaviarne, reštaurácie a obchody s delikatesnými produktami a potravinami. Hlavnými ťahúňmi zóny sú viaceré unikátne koncepty s príjemnou atmosférou a výhľadom na mesto ako Cabo, PadThai Wokbar, Nood.le či Konn Foodbar a ich skvelé hamburgre. Nechýba však ani ponuka známych prevádzok ako KFC, McDonald’s, Regal Burger, Hummus Bar, vynikajúci Sushi bar, unikátna YEME bezlepková pekáreň či miesta na posedenie pri káve alebo pohári kvalitného vína. Na jeseň sa k nim pridajú ďalšie, napríklad vôbec prvé Vapiano či grilovacie bistro na zelenej streche.

Foto: Nivy

Výnimočné služby aj v online priestore

Mimoriadnej obľube sa teší aj aplikácia centra Ahoj Nivy!, ktorá si za rok vyslúžila viac ako 81 000 stiahnutí. Tá ponúka návštevníkom nielen možnosť sledovať ponuku svojich obľúbených značiek, ale tiež získavať body a vymieňať ich za zľavy či darčeky alebo, dokonca, parkovať zdarma až o hodinu dlhšie.

Bratislava sa stretáva na zelenej streche Nív

Multifunkčné projekty, ktoré prinášajú nielen možnosť nakupovať, ale aj plnohodnotne a príjemne stráviť voľný čas, sú vo svete veľmi obľúbené. Na to stavili aj samotné Nivy. Len zelenú strechu navštívilo za posledný rok viac ako 1,5 milióna návštevníkov. Unikátne výhľady na mesto a široké možnosti voľnočasových aktivít si našli svojich priaznivcov z radov detí aj dospelých. Denne tu vidieť športu chtivých nadšencov na bežeckom okruhu a workoutových ihriskách, rodičov s deťmi na prechádzke alebo detskom ihrisku, zamestnancov z okolitých kancelárií, ktorí si na streche vychutnávajú svoju obedňajšiu prestávku, ale aj 20 nadšených záhradkárov, ktorí sa v komunitnej záhrade tešia zo svojej prvej úrody.

Foto: Nivy

Nové miesto pre život

Nivy však nie sú len o bežných nákupoch či cestovaní. Stali sa miestom pre život, ktoré spája ľudí a vytvára komunity. Stovky zaľúbených si v čase sv. Valentína zdieľali na fasáde Nív svoje zamilované odkazy. Deti objavili čaro ľudových piesní vďaka novému CD od Janky Kirschner, ktoré vzniklo s podporou Nív. V lete sa tancovalo v latinskoamerických rytmoch, na jeseň môžu nákupné maniačky vybehnúť na nákupy s novou limitovanou taškou od známeho módneho dizajnéra Lukáša Krnáča. Centrum nezabudlo ani na seniorov, ktorí sa mohli naživo stretnúť s najslávnejším slovenským tenorom Petrom Dvorským a pozrieť si jeho životopisný film.

Viac informácií nájdete na www.nivy.com a www.hbreavis.com.

