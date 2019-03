Nižšie dane podľa návrhu SNS by mohli zvýšiť verejný dlh, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Aktuálne návrhy Slovenskej národnej strany (SNS) na znižovanie daní by opäť zosunuli slovenské verejné financie do miliardových deficitov.

Vypočítala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej by výpadky príjmov zo zníženej sadzby dane z príjmov právnických osôb a nižšej dane z pridanej hodnoty na potraviny dosiahli približne 1,35 mld. eur.

Väčšina výpadku by pochádzala zo zníženia korporátnej dane, a to 800 mil. eur. Zvyšných zhruba 550 mil. eur by bol výpadok na nižšej dani z pridanej hodnoty na potraviny.

Prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy

Spolu s rizikami, ktoré rozpočtová rada v rozpočtových plánoch identifikovala už koncom minulého roka, by tak vplyvom návrhov SNS mohol deficit verejných financií vyskočiť v roku 2020 až na 1,89 % hrubého domáceho produktu.

Zároveň by to znamenalo zvýšenie prognózovaného verejného dlhu z 47,2 % hrubého domáceho produktu na 48,5 % výkonu ekonomiky. Dlh by tak bol v prvom sankčnom pásme dlhovej brzdy.

„S ohľadom na predpokladané vysoké rozpočtové náklady navrhovaných opatrení považujem za nevyhnutné, aby tento návrh prešiel riadne vládnou procedúrou s detailnou dopadovou analýzou na verejné financie a aby spolu s týmito opatreniami boli predstavené opatrenia, ktoré budú tieto náklady kompenzovať tak, aby sa splnili vládou a parlamentom schválené ciele na rok 2020,“ uviedol na margo predsedom SNS prezentovaných opatrení šéf rozpočtovej rady Ivan Šramko. Ako dodal, v prípade absencie kompenzačných opatrení by ich prijatie znamenalo výrazné zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Päť zásadných návrhov SNS

SNS minulý týždeň informovala, že pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu Národnej rady SR, päť zásadných návrhov zákonov. Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

Ministerstvo financií SR na tieto vyhlásenia obratom reagovalo, že by to znamenalo opustenie cieľa vyrovnaného hospodárenia, čo je jeden z bodov Programového vyhlásenia vlády a že takéto návrhy preto musia byť predmetom koaličnej dohody.

Potrebu prerokovať podobné návrhy na pôde koaličnej rady prezentovala aj samotná strana Smer-SD. Premiér Peter Pellegrini na margo navrhnutých opatrení pripomenul, že diskutovať sa dá o akýchkoľvek návrhoch, treba však na druhej strane povedať, odkiaľ ich chceme financovať.