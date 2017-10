Noel Gallagher’s High Flying Birds zverejnili skladbu Fort Knox

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) – Anglická kapela Noel Gallagher’s High Flying Birds zverejnila skladbu Fort Knox. Novinka sa bude nachádzať na albume Who Built The Moon?, ktorý sa dostane na trh 24. novembra a bude obsahovať dvanásť piesní. Päťdesiatročný niekdajší člen už nefungujúcej kapely Oasis sa pri tvorbe skladby inšpiroval americkým rapperom Kanyem Westom.

„Začalo to rozhovorom o skladbe The Power Kayeho Westa. Speváčka Y-See ani skladbu nepočula a začala k nej nahrávať vokály. Vtedy sme si povedali: ‘Dopekla, úplne to zapadlo’,“ vyjadril sa muzikant. Spolu s piesňou kapela ponúkla prostredníctvom služby YouTube aj lyric video. Formácia tiež nedávno ohlásila turné, počas ktorého sa predstaví napríklad 14. apríla 2018 v pražskej Lucerne.

Noel Thomas David Gallagher *

* sa preslávil v spomínanej kapele Oasis, v ktorej pôsobil od roku 1991 a vydal s ňou albumy Definitely Maybe (1994), (What’s The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).

Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho bratom, spevákom Liamom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu. Noel neskôr založil formáciu Noel Gallagher’s High Flying Birds, s ktorou vydal v roku 2011 prvú, eponymnú štúdiovku. Z albumu, ktorý dobyl UK Chart, pochádzajú single The Death Of You And Me, AKA… What A Life!, If I Had A Gun…, Dream On a Everybody’s On The Run. Druhá nahrávka Chasing Yesterday (2015) sa takisto dostala na vrchol britského albumového rebríčka.

Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.