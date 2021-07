Nomináciám na ceny Emmy vládnu seriály Koruna a The Mandalorian, odzrkadľujú nárast streamovania

Zoznamu kandidátov na televízne ceny Emmy v 73. ročníku ich udeľovania vládnu seriály Koruna (2016) a The Mandalorian (2019) s 24 nomináciami. Tohtoročné nominácie odzrkadľujú a posilňujú rýchly nárast streamovania. V troch hlavných kategóriách – dráma, komédia a limitovaná séria – dominujú práve projekty streamovacích služieb.

Úspešné seriály streamovacích služieb

Koruna napríklad pre streamovaciu službu Netflix predstavuje najlepšiu šancu na získanie jeho prvej ceny v kategórii najlepších dramatických seriálov. Služba Disney+ zase stojí za The Mandalorian a rovnako aj za limitovanou sériou WandaVision (2021), ktorá je v počte nominácií hneď za spomenutými dvoma seriálmi.

O cenu pre najlepší dramatický seriál sa okrem Koruny a The Mandalorian uchádzajú aj The Boys (2019), Bridgertonovci (2020), Lovecraftova krajina (2020), Pose (2018 – 2021), Príbeh služobníčky (2017) a Toto sme my (2016). Medzi komediálnymi seriálmi nominácie získali black-ish (2014), Cobra Kai (2018), Emily in Paris (2020), Letuška (2020), Kominského metóda (2018), Hacks (2021), PEN15 (2019) a Ted Lasso (2020). Päticu nominovaných limitovaných seriálov tvoria Dámsky gambit (2020), Môžem ťa zničiť (2020), Mare z Easttownu (2021), Podzemná železnica (2021) a spomenutá komiksovka WandaVision.

Za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe dramatického seriálu môžu vyhlásiť Emmu Corin (Koruna), Elisabeth Moss (Príbeh služobníčky), Uzo Aduba (V odbornej starostlivosti), Oliviu Colman (Koruna), Mj Rodriguez (Pose) alebo Jurnee Smollett (Lovecraftova krajina). V rovnakej mužskej kategórii súťažia Sterling K. Brown (Toto sme my), Jonathan Majors (Lovecraftova krajina), Josh O’Connor (Koruna), Regé-Jean Page (Bridgertonovci), Billy Porter (Pose) a Matthew Rhys (Perry Mason).

Galavečer bude v septembri

Najlepšou komediálnou herečkou sa môže stať Aid Bryant (Shrill), Jean Smart (Hacks), Kalyey Cuoco (Letuška), Tracee Ellis Ross (black-ish) či Allison Janney (Mama), hercom zase Anthony Anderson (black-ish), Michael Douglas (Kominského metóda), William H. Macy (Hriešnici), Jason Sudeikis (Ted Lasso) alebo Kenan Thompson (Kenan). Za výkon v hlavnej roli v limitovanej sérii alebo filme nominovali Michaelu Coel (Môžem ťa zničiť), Cynthiu Erivo (Génius – Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision), Anyu Taylor-Joy (Dámsky gambit) a Kate Winslet (Mare z Easttownu) v ženskej kategórii a Paula Bettanyho (WandaVision), Hugha Granta (Mala si to vedieť), Ewana McGregora (Halston), Lin-Manuela Mirandu a Leslieho Odoma Jr. (obaja za Hamilton) v mužskej kategórii.

Galavečer, ktorý bude moderovať Cedric the Entertainer, sa uskutoční v nedeľu 19. septembra.