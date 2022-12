Nominácie na cenu Krištáľové krídlo za rok 2022 sú známe. Organizátori zverejnili aj termín galavečera

Dvadsaťdeväť nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. Tak vyzerá zoznam nominovaných osobností dvadsiateho šiesteho ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022. Veľká porota rozhodla okrem nominovaných aj o dvoch laureátoch Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov spoznáme na galavečere 4. marca 2023.

Krištáľové krídlo každoročne oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu. Jednotlivé poroty desiatich kategórií zasadali na prelome novembra a decembra. V odborných diskusiách sa ocitlo vyše 200 návrhov na nominácie, ktoré počas jesene zasielala verejnosť aj porotcovia. „Vzhľadom na množstvo prijatých návrhov a výnimočných počinov mali porotcovia vo všetkých kategóriách náročné rozhodovanie. Prišli však výborne pripravení, so širokým prehľadom vo svojej kategórii a s konštruktívnymi argumentmi. Po hodinách odborných diskusií vznikol zoznam s menami inšpiratívnych osobností a ich mimoriadnych počinov, ktoré si zaslúžia pozornosť a ocenenie. Veľká porota vybrala spomedzi desiatok návrhov dvoch laureátov Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov spoznáme na slávnostnom galavečere 4. marca 2023. Chcem sa poďakovať členom porôt za skvelú prácu a verejnosti za všetky zaslané návrhy,“ informuje riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

Foto: Krištáľové krídlo

Predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s.d. a predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Ing. Ján Bilinský ocenil kvalitné nominácie a osvojil si myšlienky, ktoré predostreli porotcovia: „Krištáľové krídlo nám dáva možnosť hlbšie sa pozrieť na hodnotu človeka. Stotožňujem sa s posolstvom 26. ročníka Krištáľového krídla, aby sme venovali pozornosť psychickému zdraviu detí a aby sme pracovali na tom, aby bola naša budúcnosť zdravá.“

Kategórii Hospodárstvo tento rok dominovalo odvetvie elektroniky, liehovarníctva, spracovania kovov a stavebníctva. V kategórii Výtvarné umenie to bolo sochárstvo a maľba. Porota kategórie Hudba do finálnej trojice posunula osobnosti reprezentujúce tvorbu klasickej hudby, džezu a ocenili tiež autorov, ktorí sa usilujú o popularizáciu klasickej hudby nielen pre mladú generáciu. Medicína a veda reagovala tento rok na výrazný nárast počtu pacientov s rôznymi psychickými ťažkosťami. Nomináciu preto získala osobnosť z oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Ďalšie dve nominácie porota udelila osobnostiam, ktorým sa v roku 2022 podarili unikátne vedecké objavy so svetovým významom. V kategórii Inovácií a startupov sa z množstva inšpiratívnych a úspešných počinov presadili osobnosti z oblasti strategického manažmentu, analýzy a optimalizácie a tiež udržateľnosti. Množstvo návrhov významných osobností a ich diel v roku 2022 zaznamenali aj porotcovia kategórie Publicistika a literatúra. Nominácie pripísali dielam z audiovizuálnej publicistiky, poézie a beletrie. V kategórii Filantropia najsilnejšie zarezonovali témy vzdelávania v oblasti ľudských práv, boja proti rasizmu a antisemitizmu, ďalej pomoci týraným a opusteným zvieratám a tiež vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí. Aj vo svete športu sa za uplynulý rok udialo množstvo nádherných momentov, ktorých nositelia si zaslúžia uznanie. S prihliadnutím na konkrétny počin v hodnotenom roku, ale aj na mimoriadne dlhodobé úspechy, porota udelila nominácie dvom hokejovým osobnostiam a trojicu nominovaných uzavrela osobnosť slovenského thajského boxu, kickboxu a MMA. Porota kategórie Divadlo a audiovizuálne umenie rozhodla o trojici nominovaných z oblasti filmového a divadelného herectva, scénografie a režisérstva. Na poli novej kategórie Populárna hudba sa v roku 2022 doslova odohralo veľa kvalitných počinov. Do finálnej trojice nominácií posunula porota osobnosti z popovej, hip-hopovej scény a duo, ktorého hudba sa stala vlastným žánrom pohybujúcim sa v jazzových, soulových a popových vodách.

Foto: Krištáľové krídlo

Nominované osobnosti na cenu Krištáľové krídlo za rok 2022

Členovia odborných porôt nominovali na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022 osobnosti a počiny v desiatich kategóriách a rozhodli o dvoch laureátoch Mimoriadnej ceny.

KATEGÓRIA NOMINOVANÉ OSOBNOSTI HUDBA Janoska Ensemble MgA. Gabriel Rovňák ml., PhD. Martin Valihora POPULÁRNA HUDBA Adam Ďurica Kali (Koloman Magyary) Lash & Grey (Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý) FILANTROPIA Mgr. Eva Turáková JUDr. Zuzana Stanová PhDr. Martin Korčok, PhD. HOSPODÁRSTVO Marián Gurega Ing. Ľubomír Harvánek Ing. Zdeněk Březovják a Ján Koščo MEDICÍNA A VEDA PhDr. Jana Žemličková, PhD., MPH Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Mgr. Martin Števko, PhD. VÝTVARNÉ UMENIE Mgr. art. František Bohunický Doc. akad. soch. Milan Lukáč ŠPORT Zdeno Chára Juraj Slafkovský Monika Chochlíková PUBLICISTIKA A LITERATÚRA Mila Haugová PhDr. Milan Kolcun Dušan Taragel DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE Judit Pecháček (Bárdos) Alexandra Grusková Katarína Kerekesová INOVÁCIE A STARTUPY Mgr. Peter Kolesár, M.A. Ing. Rastislav Hlaváč Ing. Peter Badík MIMORIADNA CENA Laureáti budú zverejnení 4. marca 2023

Veľká porota Krištáľového krídla sa tento rok rozhodla udeliť Mimoriadnu cenu dvom osobnostiam. Táto cena sa udeľuje osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Mená laureátov všetkých desiatich kategórií a tiež laureátov Mimoriadnej ceny sa dozvieme počas slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022, ktoré sa bude konať 4. marca 2023. Diváci ho budú môcť v priamom prenose sledovať na RTVS na Jednotke so začiatkom o 20:30 hod.

