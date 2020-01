Nórsko zažilo najteplejší januárový deň, teploty stúpli o viac ako 25 stupňov

Západ Nórska zasiahla na začiatku januára, keď sú teploty v krajine zvyčajne pod bodom mrazu, zriedkavá teplá vlna. Najvyššiu teplotu 19 stupňov Celzia, vyše 25 stupňov nad mesačným priemerom, zaznamenali v obci Sunndalsora. Nórsko tak zažilo najteplejší januárový deň od začiatku meraní.

Hoci si mnohí teplé počasie užívali, odborníci sa obávajú, že je to ďalší príklad klimatických zmien. Zároveň je to nový rekord pre ktorýkoľvek zimný mesiac (od decembra do februára) v Škandinávii.

Predchádzajúca najvyššia januárová teplota v Sunndalsore bola 17,4 stupňa Celzia. Hlavným dôvodom rekordných teplôt na tomto konkrétnom mieste je podľa meteorológov suchý a teplý vietor, takzvaný fén.