Nová dohoda o brexite je ešte horšia ako stará, podľa Corbyna ohrozuje pracovné miesta

Britský opozičný líder Jeremy Corbyn v dolnej komore parlamentu v sobotu vyhlásil, že nová brexitová dohoda ohrozuje pracovné miesta, práva zamestnancov, životné prostredie aj zdravotníctvo. Podľa lídra labouristov je upravená dohoda podstatne horšia ako jej predchodkyňa, ktorú parlament trikrát odmietol. Corbyn tvrdí, že zamestnanci prídu o ochranu práv a nahradia ich len prázdne sľuby. Dohoda podľa neho tiež zníži záväzok Británie bojovať proti klimatickým zmenám a navyše poškodí britský priemysel.

Britský premiér Boris Johnson dohodu vidí, naopak, v ružovom svetle. Ako uviedol, Británii „vráti kontrolu“ nad hranicami, rybolovom a obchodom a zároveň zachová výdobytky Veľkopiatkovej dohody, ktorá pomohla ukončiť násilie v Severnom Írsku. Podľa jeho názoru môže tiež ukončiť rozkol na britskej politickej scéne a zjednotiť znepriatelené frakcie.

Johnson preto zákonodarcov vyzval, aby dohodu, ktorú vyrokoval s Európskou úniou, podporili. Zároveň varoval pred ďalším odkladom brexitu, ktorý by bol podľa neho „nezmyselný, drahý a veľmi by poškodil dôveru verejnosti“. Upozornil tiež na to, že „naši priatelia“ v Európskej únii na to majú „veľmi málo chuti“.