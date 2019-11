Novak Djokovič chce byť najlepším hráčom histórie, jeho otec sa vyjadril aj k pískaniu na US Open

Novak Djokovič má vždy len tie najvyššie ambície a neuspokojí sa, kým nebude tenisovým rekordérom. „Príde čas, keď sa stane najlepším hráčom histórie. Dovtedy neprestane hrať tenis,“ povedal rozhodne Djokovičov otec Srdjan v rozhovore pre srbský denník Blic.

Sezónu nezakončil ako svetová jednotka

Myslel najmä na to, že hlavnou ambíciou Djokoviča je prekonať 20 grandslamových titulov Rogera Federera. Momentálne sa 32-ročný belehradský rodák dostal na 16 víťazstiev z turnajov tzv. veľkej štvorky, tento rok rozšíril zbierku trofejí o siedmu z Australian Open a piatu z Wimbledonu.

Napriek tomu, že v tejto sezóne vyhral dovedna päť turnajov, zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča ju nezakončil ako svetová jednotka.

„Momentálne je Novak na druhom mieste a viacerí ľudia to vidia tak, že ak nie je jednotka, neráta sa to. Štyrikrát sa mu podarilo ukončiť rok ako najlepšiemu na svete a myslia si, že to tak musí byť stále. Vôbec to však nie je jednoduché. Teraz to vyšlo lepšie pre Nadala a to je v poriadku. Je to predsa šport. Aké by to bolo, keby ten istý človek bol stále číslo 1 a zostal nedotknuteľný? Je hneď niekoľko hráčov, ktorí majú rovnaké ambície a v posledných desiatich rokoch to aj potvrdzujú,“ myslí si Srdjan Djokovič.

V tieni Federera a Nadala

Otec slávneho syna sa vyjadril aj k tomu, prečo je popularita Novaka vo svete nižšia ako je to v prípade jeho dvoch najväčších rivalov z tenisových kurtov Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala.

„Sme Srbi a nemáme to ľahké. Sme národ, ktorí si musel veľa pretrpieť a Novak tiež vie o tom svoje. Myslím si, že sme hodnotná súčasť civilizovanej európskej kultúry. Nie sme žiadny genocídny národ a už vôbec nie najhorší na svete. Napriek tomu na Novaka ľudia pískali na US Open či ďalších turnajoch. A to iba preto, aký má pôvod. Nebolo pre neho jednoduché sa nad to povzniesť, ale neraz ukázal, že má chladnú myseľ a silné srdce. Som si istý, že 95 percent ľudí oceňuje jeho snahu lámať rekordy s stať sa raz najlepším tenistom v histórii,“ vysvetlil Djokovič starší.

Na otázku, v čom tkvie úspech jeho syna, Srdjan Djokovič odpovedal: „Veľmi tvrdo na sebe pracuje a to je kľúč k tomu, ako byť úspešný. A tiež si vzal odo mňa a svojej matky všetko najlepšie, čo mohol.“