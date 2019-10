Nové kontrakty a partnerstvá pre slovenské firmy – Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Na 13. ročníku Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Bratislave sa 24. októbra 2019 stretáva 187 firiem z rôznych odvetví (138 slovenských a 49 zahraničných) z 15 krajín sveta, ktoré v jeden deň a na jednom mieste ponúknu alebo získajú technológie, riešenia, výrobky a služby alebo predstavia svoje inovatívne nápady a získajú nových obchodných partnerov a zároveň predstavia zahraničným spoločnostiam potenciál Slovenska pre obchodnú spoluprácu či pre investície s pridanou hodnotou. SARIO v rámci panelovej diskusie prostredníctvom úspešných príbehov firiem predstaví Inovačné služby SARIO, svoju novú platformu na prepájanie veľkých investorov so slovenskými inovatívnymi firmami. Súčasťou SKB je aj podpis Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou InoBat, výskumno-vývojovou a výrobnou batériovou spoločnosťou, ktorej dlhodobým cieľom je poskytovať na európsky trh nové energetické riešenia.

Foto: SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 24. októbra 2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019 (SKB) – najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu patriace k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva hospodárstva SR na podporu proexportných aktivít, prezentáciu inovatívnych firiem a networking.

SKB je najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku „Tento ročník sa zameriava na inteligentný priemysel, inovácie, automatizáciu, robotizácia, elektromobilitu či smart city. Teda kľúčové oblasti, ktoré podporujeme aj my,“ zdôraznil minister Peter Žiga. Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v rámci Európy, priemysel tvorí takmer 25 % nášho hrubého domáceho produktu. „Budúcnosť našej ekonomiky sa preto spája s využitím a podporou progresívnych a moderných technológií. Tieto trendy nie sú hrozbou, ako ich ešte aj dnes niektorí vnímajú, ale príležitosťou,“ podčiarkol minister hospodárstva.

Foto: SARIO

„Som hrdý, že Slovenská kooperačná burza sa za 13 rokov svojej existencie stala relevantnou platformou spájajúcou akademickú obec, vedu, výskum, vývoj a firmy. Synergiu tohto spojenia považujem za kľúč k udržateľnému rastu a napĺňaniu inovačného potenciálu, ktoré Slovensko bezpochyby má,“ uviedol Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

Formát SKB od svojho vzniku doposiaľ priniesol možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 2500 firmám z 38 krajín sveta, ktoré odrokovali viac ako 5500 plánovaných bilaterálnych stretnutí.

„Som veľmi rád, že súčasťou tohto ročníka Slovenskej kooperačnej burzy v Bratislave sú diskusné panely, ktoré odprezentujú úspešné príbehy slovenských firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi spoločnosťami a taktiež reflektujú na aktuálne trendy a požiadavky firiem, ako sú inteligentný priemysel či budúcnosť mobility,“ doplnil Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

Foto: SARIO

Dlhoročným partnerom podujatia je Československá obchodná banka.

„O pár dní si pripomenieme významný míľnik v našej histórii a s ním aj 30 rokov slobodného podnikania. Za ten čas sme sa stali svedkami toho, ako sa množstvo slovenských firiem dokázalo úspešne etablovať doma aj v zahraničí a som rád, že množstvo úspešných projektov s podtitulom Made in Slovakia sme mohli podporiť aj my ako banka. Tri dekády sa však môžu zdať ako ešte pomerne krátke obdobie, ale z pohľadu tempa vývoja technológií dosť dlhé na to, aby sme začali seriózne riešiť budúcu tvár slovenského priemyslu a nezmeškali vlak,“ povedal Ľuboš Ondrejko, predseda predstavenstva ČSOB, generálny partner SKB.

Súčasťou SKB je aj podpis Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou InoBat. Ide o spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť služieb s novými energetickými riešeniami, a to na batérie pre elektromobily, skladovanie energie a vodíkové technológie. „Pre nás je automobilový priemysel kľúčové odvetvie. Výroba batérií pre elektromobily je strategicky dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre Európsku úniu,“ povedal minister Peter Žiga.

Foto: SARIO

Podujatie návštevníkom spestria aj unikátne partnerské exponáty a individuálne konzultácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej pomoci, financovania exportu, účasti na veľtrhoch a výstavách či na svetovej výstave Expo Dubaj 2020. https://www.sario.sk/sites/default/files/files/nenechajte%20si%20ujst%203_0.pdf

