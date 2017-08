Nové nastavenie výšky podpory hypoték pre mladých bude pre väčšinu ľudí zrejme menej výhodné

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Podpora hypoték pre mladých sa bude zrejme meniť. Vláda schválila návrh novely zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej má mať podpora pre mladých formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke.

Daňový bonus za zaplatené úroky môže pritom podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur za zdaňovacie obdobie.

Suma úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. Momentálne je výška podpory tri percentuálne body zo schváleného úroku. Z toho o dva body znižuje výšku úrokovej sadzby štát cez svoj príspevok, ďalší jeden bod pridáva banka.

Mladí budú musieť byť aktívni

Ak novela prejde v navrhovanom znení, tak mladí, ktorí si budú brať hypotéku po 1. januári 2018, už budú musieť byť pri prijímaní štátnej podpory sami aktívni.

Nebude sa totiž už automaticky odpočítavať z výšky úroku ako v súčasnosti, ale daňový bonus si bude musieť uplatniť poberateľ podpory pri ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní. Potrebovať na to bude potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré mu vystaví banka. Daňový bonus si potom bude môcť odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, o preplatenie daňového preplatku môže požiadať finančnú správu.

Podmienky pre získanie štátnej podpory pre mladých sa nemenia. Vek je stanovený na najmenej 18 rokov a maximálne 35 rokov a limit príjmov je určený ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve.

Nárok na daňový bonus vzniká len jednému žiadateľovi aj v prípade, ak o úver žiada spolu s iným spoludlžníkom. V tomto prípade však platí, že aj spoludlžník musí spĺňať podmienky veku a maximálneho príjmu. Nemení sa doba poskytovania štátneho príspevku, ktorá tak zostáva päť rokov.

Nižšia finančná podpora

Účinnosť týchto zmien sa navrhuje od 1. januára budúceho roku. Znamenalo by to, že novými pravidlami by sa riadili iba poberatelia hypoték, ktoré uzavrú po tomto dátume. Prijímatelia štátnej podpory, ktorí zmluvu o hypotekárnom úvere uzavrú ešte pred koncom tohto roka, dostanú podporu ešte podľa súčasných pravidiel. Plný efekt daňového bonusu na hypotéky sa prejaví až v roku 2023, kedy úplne nahradí existujúci príspevok.

Pripravované nové nastavenie výšky podpory je podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika pre väčšinu ľudí menej výhodné. Maximálny bonus, ktorý si budú po novom klienti vedieť uplatniť počas piatich rokov, bude 2 tis. eur. Zatiaľ čo doteraz to bolo v niektorých prípadoch aj viac ako 3 tis. eur. To, že pôjde o nižšiu finančnú podporu, si myslí aj Poštová banka. “Pri 50-tisícovom úvere je to mesačne približne 80 eur,” uviedol riaditeľ retailových produktov Poštovej banky Gabriel Balog.