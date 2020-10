Novela o tripartite je diskriminačná, podľa KOZ sa do rady dostanú nereprezentatívne združenia

Návrh novely zákona o tripartite, ktorý má umožniť vstup ďalších dvoch odborových organizácií do Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, je účelovým návrhom s cieľom oslabiť postavenie Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.

Odborári to odkázali rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu novely Zákonníka práce, súčasťou ktorého je aj novelizácia zákona o tripartite. Legislatívny návrh má podľa KOZ umožniť, aby sa do tripartity dostali absolútne nereprezentatívne združenia zástupcov zamestnancov.

„Zásadne nesúhlasíme s úpravou reprezentatívnosti na strane zástupcov zamestnancov a žiadame ponechať súčasný právny stav overený praxou, teda zákon účinný v nezmenenom znení od roku 2007,“ zdôraznila KOZ.

Nerovnaké zaobchádzanie

Návrh novely zákona o tripartite považujú odborári za diskriminačný, zakotvujúci nerovnaké zaobchádzanie s tými združeniami, ktoré spĺňajú podmienku združovania najmenej 100-tisíc zamestnancov, ktorí sú členmi odborov v porovnaní s tými, ktoré podmienku 100-tisíc združených zamestnancov nespĺňajú.

„Ide o účelovú právnu úpravu s cieľom zvýhodňovať jedno združenie pred druhým, a to bez ohľadu na to, či pôjde o združenie zamestnávateľov, alebo odborov,“ tvrdí KOZ.

Podľa konfederácie je v rozpore s povahou a účelom reprezentatívnosti, aby v tripartite boli zastúpené združenia, ktoré fakticky nie sú reprezentatívne, teda nespĺňajú podmienku 100-tisíc zamestnaných alebo organizovaných.

„Rozširovanie počtu subjektov tripartity ohrozuje podľa nášho názoru účinnosť sociálneho dialógu – čím viac zúčastnených subjektov, tým viac možných protichodných názorov a náročnejšia dohoda a vytvára sa možnosť účelového zastúpenia,“ uviedla KOZ. ,,Nereprezentatívni“ zástupcovia zamestnancov majú podľa odborárov možnosť vyjadrovať svoj názor napríklad v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Členom na 12 mesiacov

Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania legislatívny návrh, podľa ktorého by zamestnancov aj zamestnávateľov mali v tripartite zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v HSR, ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov.

Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov. Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do HSR. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca.

Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.