Novela Trestného zákona má obmedziť šikanu na internete. Stane sa z nej nakoniec bič na novinárov?

Zatvorené školy cez pandémiu šikanu neodstránili. Len sa vo väčšej miere premiestnila do online priestoru, kde netrápi len deti, ale aj dospelých. Polícia im pritom v mnohých prípadoch doteraz nevedela pomôcť, pretože slovenský Trestný zákon tzv. kyberšikanu nepoznal.

Zmeniť by to mala jeho novela z dielne skupiny poslancov, ktorá od 1. júla zavádza trestný čin nebezpečného obťažovania.

Vyplnenie diery v zákone

Kyberšikana prebieha najmä formou nevyžiadaných emailových, sms alebo iných správ. Známy je napríklad prípad moderátora Pavla Hubináka, ktorý sa na sociálnej sieti zdôveril, že ho už roky na internete prenasleduje jedna žena z Košíc.

„Je to úsmevná až do momentu, keď vám poviem, že takmer denne mi píše niekoľko A4 textov, v ktorých kombinuje svoju silnú vieru so silným vymysleným presvedčením o mojich morálnych zlyhaniach,“ napísal. Táto žena to pritom dotiahla aj ďalej, keď Hubinákovi začala posielať balíky na miesta, kde sa vyskytol.

Páchatelia kyberšikanu môžu páchať aj inak – zverejňovaním videí či fotografií s cieľom obťažovať alebo ublížiť druhej osobe, vytvorením webovej stránky či skupiny na sociálnej sieti, ktoré sú namierené proti obeti. Tiež šírením osobných údajov či dokonca krádežou identity.

Za to všetko im vďaka novej úprave hrozí trojročné väzenie. Polícia však musí dokázať, že ich konanie bolo dlhodobé, intenzívne a malo preukázateľný dopad na obeť. Podľa advokáta Jozefa Semančína sa tak bude musieť každý nahlásený prípad posudzovať individuálne.

Rozhodnú dôkazy