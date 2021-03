Novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti parlament opäť presunul, SaS trvá na daňovej brzde

Parlament opäť presunul návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v druhom čítaní. Ako v utorok v parlamente povedal Boris Kollár (Sme rodina), minister financií Eduard Heger (OĽaNO) požiadal o vypustenie materiálu z aktuálnej schôdze. Zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá by sa mala začať 4. mája. Rokovanie o tomto bode pritom už posúvali, a to v polovici decembra minulého roka a aj v januári tohto roka.

Dôvodom je zrejme nezhoda v rámci koalície. Strana SaS presadzuje zakomponovanie daňovej brzdy do návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Cieľom je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody. Avšak podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dlhová brzda do novely ústavného zákona nepatrí a tento názor zdieľa aj rezort financií.

Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.