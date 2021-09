Novinári Monika Tódová a Konštantín Čikovský majú na krku obvinenie

aktualizované 20. septembra 12:55

Štyri roky po vražde novinára Jána Kuciaka sa slovenská spoločnosť vrátila tam, kde bola. Uviedla to riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ide o reakciu na obvinenie reportérky Denníka N Moniky Tódovej a zástupcu spomínaného denníka Konštantína Čikovského. Ako prvý o tom informoval Denník N.

Novinárom hrozí ročné väzenie

Uviedol, že vyšetrovateľ z okresného policajného riaditeľstva Bratislava III. František Spusta obvinil novinárov minulý týždeň z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Podľa Trestného zákona im hrozí ročné väzenie.

Spomínaný denník doplnil, že za obvinením stojí trestné oznámenie bývalého novinára a príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha.

„Štyri roky po vražde novinára sa naša spoločnosť vrátila tam, kde bola. Štátna moc opäť zastrašuje novinárov. Útoky (verbálne aj iné) v minulosti vytvorili atmosféru, ktorá viedla k zavraždeniu Jána a Martiny. Nesmieme dopustiť, aby sa to opakovalo,“ napísala Petková.

Základná úloha médií

Koaličný poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (klub SaS) konštatoval, že spomínaný denník a ďalšie médiá od začiatku dôkladne a podrobne informovali o priebehu vyšetrovania úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Napĺňali tým podľa neho základnú úlohu médií v slobodnej a demokratickej spoločnosti informovať o veciach verejného záujmu.

„Zverejňované informácie rozkrývali pozadie nielen tohto odporného trestného činu, ale aj charakter celého oligarchicko-korupčného systému, ktorý na Slovensku existoval za vlád Smeru. Je nehorázne, aby novinári boli trestne stíhaní za to, že si robili svoju prácu,“ doplnil Dostál.

Novinárov nemožno trestať za ich prácu

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH/EPP) zdôraznil, že novinárov nemožno trestať za ich prácu. Podľa neho je totiž sloboda slova a novinárskej práce jedným z pilierov demokracie a „nemožno ich trestať a prenasledovať len za to, že si plnia svoje poslanie“.

„Bez poctivej novinárskej práce by v minulosti ostalo na Slovensku neodhalených množstvo závažných káuz. Často pri tom riskujú aj svoje životy. Obvinenie novinárov považujem za ďalšie z radu zastrašovaní. Sloboda médií je v Európskej únii vysoko rešpektovaná a každý prípad stíhania novinárov musí byť riadne opodstatnený a preskúmaný,“ uviedol Štefanec.

Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti a poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková (klub SaS) považuje za mimoriadne dôležité, aby spoločnosť poznala pravdu a strážila tých, čo ju prinášajú.

Marcinková poukázala na to, že ktokoľvek zastrašuje novinárov, siaha na to najvzácnejšie, čo novodobé Slovensko má, a to na demokraciu a slobodu. „A ja chcem žiť v krajine, kde budú tieto hodnoty prítomné aj pre moje deti a ich deti, preto stojím za slobodnou žurnalistikou,“ priblížila.