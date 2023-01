Novú predajňu potravín KRAJ otvorili v Stupave

Len mesiac a pol po otvorení 30-tej predajne KRAJ v Petržalke na Nobelovom námestí, spoločnosť TERNO real estate otvára ďalšiu. 31. prevádzka potravín KRAJ sa otvára dnes, 19. januára, v Stupave na Železničnej ulici. Zákazníci v nej nájdu bežné potraviny od lokálnych dodávateľov, zdravý sortiment pre ľudí s aktívnym životným štýlom, produkty určené ľuďom s potravinovými intoleranciami a alergiami, ale aj nepotravinový sortiment základných hygienických potrieb. Otváracie hodiny novej predajne s rozlohou 435 m2 sú od pondelka do piatku od 6:30 do 20:00, cez víkend od 7:00 do 20:00. Prácu v potravinách si našlo 10 ľudí.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne si KRAJ pre kupujúcich prichystal ochutnávku rôznych domácich produktov, ktorá potrvá od štvrtka 19. januára až do soboty 21. januára. Zákazníkom bude v týchto dňoch zároveň dostupná výpomoc pre rýchlejšiu registráciu vernostnej karty KRAJ. Tá ponúka držiteľom hneď niekoľko benefitov.

„S vernostnou kartou KRAJ môžu zákazníci získať zľavu až do výšky 10 % z ceny nákupu. Okrem toho majú možnosť využívať extra výhody v čase svojich sviatkov, akými sú meniny a narodeniny. Seniorom je automaticky aktivovaná dodatočná zľava z nákupu,“ uvádza Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate.

Potraviny KRAJ sa za 5 rokov pôsobenia na slovenskom trhu rozšírili aj mimo Bratislavu, a to do ďalších miest ako Trnava, Trenčín, Žilina či Nitra. To, že koncept reťazca KRAJ na Slovensku zafungoval, dokazuje aj každoročný nárast spokojných zákazníkov.

