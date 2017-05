Nový cenník CDCP praje väčším obchodom

Bratislava, 29.5.2017 ( WBN/PR ) – V súvislosti s prechodom na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov T2S, nastali zmeny v cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Hoci pribudlo niekoľko poplatkov za nové služby, pri viacerých úkonoch došlo k zaujímavému zníženiu cien. Vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi môže vďaka tomu v niektorých prípadoch vychádzať lacnejšie ako doteraz.

Takmer o polovicu nižšie poplatky vychádzajú po novom napríklad za burzové obchody s finančným vyrovnaním. Konkrétne, poplatky spojené s prevodom peňažných prostriedkov klesli z 3 eur na 1 euro a poplatky spojené s prevodom cenných papierov (CP) zostali pri tomto type obchodu nezmenené. Pri burzových obchodoch bez finančného vyrovnania sa cena skorigovala z 1 na 2 eurá.

Pri mimoburzových obchodoch s finančným/bez finančného vyrovnania došlo k zjednoteniu cien, kde poplatky spojené s prevodom CP sa stanovili na 5 eur a poplatky spojené s prevodom peňažných prostriedkov sa zjednotili na 1 euro, bez ohľadu na ich objem.

„V praxi najciteľnejšia zmena vo výške poplatkov pre účastníkov je zníženie poplatkov pri vyrovnávaní mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním s vyšším finančným objemom. Pri mimoburzových obchodoch bez finančného vyrovnania zmeny v poplatkoch nie sú až také markantné. Taktiež zmeny vo výške poplatkov pri vyrovnávaní burzových obchodov, ktoré fakturujeme Burze cenných papierov v Bratislave a ktorá ich ďalej prenáša na svojich klientov nie sú výrazné.“ vysvetľuje Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky v CDCP.

V súvislosti s migráciou do T2S sa zaviedli aj poplatky, ktoré v pôvodnom cenníku neboli z dôvodu spustenia prevádzky nočného vyrovnania, ktoré je lacnejšie a z dôvodu splnenia požiadaviek regulácie na spoplatnenie nevyrovnaných obchodov:

• Príplatok za vyrovnanie počas dňa (07:00 – 18:00) vo výške 10 centov pre každú stranu transakcie

• Príplatok za zlyhanie vyrovnania v požadovanom dátume vyrovnania vo výške 25 centov pre každú stranu transakcie. Tieto príplatky sa fakturujú iba v prípade, ak takéto situácie nastanú.

Výrazné zníženie poplatkov za niektoré prevody

Pre názornosť uvádzame porovnanie fakturácie poplatkov za vyrovnanie mimoburzového obchodu s finančným vyrovnaním pred migráciou a po migrácii CDCP do T2S.

Pri mimoburzovom obchode s korporátnymi dlhopismi, v rámci ktorého sa vyrovnáva obchod s finančným vyrovnaním v trhovej cene 17 193 375 eur, by CDCP podľa starého cenníka fakturoval poplatok vo výške 89,10 eur každej zo strán obchodu. Podľa nového cenníka účinného od 6.2.2017 by CDCP fakturoval poplatok vo výške 7 eur každej zo strán obchodu, čo predstavuje zníženie poplatku o 92 % pre každú stranu obchodu.

„Migrácia do T2S bola pre CDCP veľkou výzvou a priniesla mnoho prospešných zmien, najmä harmonizovaný spôsob komunikácie, jednotný harmonogram spracovania príkazov a jednotný výkon niektorých procesov. Väčšina z týchto zmien však zostáva z pohľadu bežných klientov neviditeľná. Sme radi, že CDCP ako súčasť integrovaného európskeho kapitálového trhu, teraz môže poskytovať svojim klientom služby nie len kvalitnejšie a flexibilnejšie, ale i výhodnejšie,“ uzatvára Ing. Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP SR, a.s.