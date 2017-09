Nový francúzsky film Víno nás spája ide do kín!

BRATISLAVA 5. septembra (WBN/PR) – Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať rokov cestuje po svete. Jeho otec ale vážne ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou (Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom.

Otec im odkázal vinohrad aj dom s podmienkou, že bez súhlasu oboch súrodencov žiadny z nich nesmie voľne nakladať so svojím podielom a navyše každý má predkupné právo na podiely ostatných. Taktiež musia zaplatiť vysokú daň z dedičstva, čo ich postaví pred dilemu – majú vinohrady, dom aj vinárstvo udržať či predať? Rozhodnúť sa musí hlavne Jean, ktorý zanechal v Austrálii partnerku i syna.

Traja súrodenci tak od vinobrania do vinobrania, počas jedného vinárskeho roka, v rytme striedajúcich sa ročných období postupne upevňujú nielen vzťah k vinohradu ale aj vzťahy medzi sebou a medzi svojimi najbližšími. Postupne ich spojí spoločná práca, spomienky na prežité detstvo a predovšetkým ich láska k vínu a vinárskemu remeslu.

Filmovú novinku Víno nás spája nájdete v kinách už od 14.9. 2017.