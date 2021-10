Nový návrh súdnej mapy ponižuje Trenčín, odkazuje primátor Rybníček

Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška odmietajú nový návrh súdnej mapy. Informovali o tom v pondelok na tlačovej besede a požiadali ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS), aby reformu stiahla.

Návrh novej súdnej mapy navrhuje vytvoriť 30 obvodov prvostupňových súdov (namiesto doterajšej siete 54 obvodov okresných súdov) a troch obvodov odvolacích súdov (namiesto doterajších ôsmich obvodov krajských súdov). Znamená to, že Krajský súd v Trenčíne by zanikol.

Sídlo odvolacieho súdu pre Západoslovenský obvod by mal byť v Trnave.

Smiešna lehota

Sudcovská rada Krajského súdu v Trenčíne zaslala predstaviteľom Trenčianskeho kraja a mesta Trenčín pripomienky k návrhu. Sudcovia sa vyjadrujú, prečo je podľa nich zrušenie Krajského súdu v Trenčíne chybou. Rybníček tiež pripomenul, že medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu bolo 22 dní.

„Je to dosť smiešna lehota na to, aby sa sudcovia dokázali normálne vyjadriť bez stresu k takejto zásadnej veci,“ pokračoval. Sudcovia uviedli aj to, že takúto zásadnú debatu nemožno viesť bez celospoločenskej diskusie, napríklad aj s primátormi alebo županmi, a nemožno ju nahradiť koaličným konsenzom.

O nás bez nás

Rybníček tiež pripomenul, že v Trenčianskom kraji sa nachádzajú tri ústavy na výkon trestu odňatia slobody, z toho jeden je aj na výkon väzby, jeden je nemocnicou pred obvinených odsúdených. „Budeme žiadať veľmi jasné a relevantné odpovede na tieto pripomienky sudcovskej rady,“ dodal.

Podľa Rybníčka návrh ministerstva spravodlivosti ponižuje krajské mesto Trenčín. „Zoberú nám krajský súd. Máme informácie, že nám chcú zobrať krajskú prokuratúru, máme informácie, že nám chcú zobrať krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Čo ešte bude nasledovať? Dokedy ešte budú ponižovať krajské mesto Trenčín rozhodnutiami, ktoré budú o nás bez nás?“ opýtal sa Rybníček vlády a šéfky rezortu spravodlivosti.

Treba to celé rozprášiť

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška doplnil, že novú súdnu mapu odmieta aj krajské zastupiteľstvo. „Urobili sme to už dávnejšie, ešte keď prišiel prvý návrh novej súdnej mapy,“ povedal s tým, že druhý návrh, ktorý predstavila Kolíková v auguste, je ešte horší.

Podľa Bašku nová súdna mapa v praxi nebude znamenať zlepšenie vymožiteľnosti práva občanov na Slovensku, skôr naopak. Upozornil napríklad, že pracovnoprávna agenda má prejsť z Okresného súdu v Novom meste nad Váhom do Liptovského Mikuláša.

Rybníček skonštatoval, že o novej súdnej mape rokoval s ministerkou pred niekoľkými mesiacmi. „Snažil som sa jej vysvetliť celú tú situáciu. Ale je úplne evidentné, že sa ministerka spravodlivosti Kolíková, ako aj celá vláda, pozerá na Trenčín a krajský súd, že je to celé zlé, skorumpované a treba to tu celé rozprášiť,“ uzavrel.