Nový príbeh Wonder Woman, či akčný triler s Liamom Neesonom – lákavý december v kinách

Spoločnosť Continental film patrí medzi najväčších distribútorov filmov do slovenských kín. V priebehu decembra postupne otvorí väčšina z nich, o filmové novinky pritom nebudú mať núdzu. Práve Continental film ich prinesie hneď niekoľko z hollywoodskej aj domácej produkcie.

Už 10. decembra začne v kinách bojovať o svoju česť i holý život Liam Neeson, obľúbený herec akčných trilerov. V najnovšom prírastku do svojej filmografie stvárni bankového zlodeja, ktorý sa kvôli novej láske rozhodne svoju nelegálnu živnosť zavesiť na klinec. Ukáže sa však, že to nie je také jednoduché a nepriateľ sa môže skrývať aj medzi tými, ktorí majú pomáhať a chrániť. Film Pre balík prachov bude do distribúcie uvedený aj v lákavom formáte IMAX.

Rovnaký deň prinesie do kín aj snímku z celkom iného súdka. Komediálna filmová séria Mačky a psy rozpráva zábavné príbehy zo sveta, v ktorom práve spomínané dva zvieracie druhy vďaka svojim sofistikovaným agentským sieťam pomáha udržať krehké prímerie. V tretej časti, nazvanej Mačky a psy 3: Labky na to! sa však tento mier pokúsi narušiť zákerný zločinec – papagáj, ktorý vie manipulovať frekvencie tak, aby nimi zasiahol práve mysle domácich maznáčikov.

V prítmí kina si v najbližších dňoch budú môcť futbaloví fanúšikovia zaspomínať na nedávno zosnulého Diega Maradonu. Legendárneho argentínskeho hráča pripomenie oceňovaný dokument Maradona, v ktorom tvorcovia ukážu viacero Diegových tvárí – usmievavého chlapca z predmestia, zbožňovaného športovca, ale aj problematického rebela, balansujúceho na hrane zákona.

Domácu kinematografiu bude v programoch kín od 17. decembra zastupovať slovensko-česká dokumentárna komédia Králi videa. Tá mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu. O tom, akej bizarnej tajnej činnosti sa venovali, porozprávajú osobnosti dobovej videoscény, z ktorých sa neskôr stali úspešní publicisti, režiséri, speváci, prekladatelia či majitelia videopožičovní. Králi videa ponúknu množstvo zaujímavých informácií, ale aj zábavných momentov, o ktoré pri tzv. „rýchlodabingu“ nebola núdza.

Jednou z najočakávanejších snímok roka je rozhodne nové dobrodružstvo obľúbenej superhrdinky, známej ako Wonder Woman. Príbeh, zasadený do pestrofarebných osemdesiatych rokov minulého storočia, bude sledovať jej boj proti dvojici nepriateľov – podnikateľovi Maxovi Lordovi, schopnému plniť ľuďom priania, a mocnej Gepardici (The Cheetah), ktorá je aj na stránkach komiksových zošitov jednou z úhlavných nepriateliek bájnej Amazonky. Snímka s názvom Wonder Woman 1984 príde do kín týždeň pred Vianocami. Dostupná bude aj vo formáte IMAX 3D a vo vybraných kinách si budú môcť diváci a diváčky už týždeň predtým pripomenúť aj prvý samostatný film obľúbenej hrdinky, stvárnenej vynikajúcou Gal Gadot.

December bude vďaka distribučnej spoločnosti Continental film v kinách patriť hrdinským príbehom, vynikajúcim dokumentom aj zábavným snímkam pre celé rodiny. Vďaka dodržiavaniu všetkých bezpečnostných opatrení si tak po niekoľkých týždňoch budú môcť diváci a diváčky vychutnať filmy z bohatej ponuky, ktorá uspokojí naozaj každého.

