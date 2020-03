Nový priestor pre hravé a tvorivé trávenie času

V Bratislave na Žilinskej ulici č. 2 otvorili nový multigeneračný a multižánrový priestor pre hravé a tvorivé trávenie voľného času s názvom KUPODIVU. Nájdete tam útulné nerušivé prostredie nealko baru spojeného s herňou, galériou a učebňou, ale hlavne pokoj od ruchu. Vhodný obzvlášť (aj) pre introvertov, ktorí chcú vyjsť medzi ľudí, socializovať sa a zabávať, ale nevyhovuje im široká ponuka bežných verejných komerčných priestorov, ktoré sú často zafajčené a rušné. Zároveň ideálny aj pre rodiny s deťmi staršími ako 6 rokov, ktoré si tiež môžu užiť príjemné prostredie a širokú ponuku rodinných a detských hier.

Občianske združenie Kupodivu pravidelne organizuje rôznorodé podujatia pre širokú verejnosť. V marci sú pre návštevníkov pripravené viaceré SWAPy – výmena kníh, hračiek, detského oblečenia, ale i rastlín.

Prvý marcový štvrtok prídu ukázať svoje umelecké nadanie mladí tatéri a tatérky na podujatí TATTOO SESSION VOL. 2, z ktorého si môžu návštevníci odniesť tetovanie. Na tvorivých ľudí čaká prvú marcovú sobotu WORKSHOP JAPONSKEJ KNIŽNEJ VÄZBY. Druhý marcový štvrtok prebehne otvorenie výstavy s názvom KRÁSNE VECI (Autor: Palo Čejka).

Pre filmových fanúšikov je prichystaná v nedeľu 22.3. GIVEAWAY akcia na ktorej si môžu povyberať filmové plagáty. Podujatie je vhodné i pre rodiny s deťmi, nakoľko je v ponuke množstvo detských filmových plagátov, ktoré dokážu krásne oživiť izbičky.

Každú stredu je pre milovníkov cudzích jazykov pripravený LANGUAGE EXCHANGE, kde si návštevníci môžu nájsť partnera na precvičenie jazykov. Štvrtok 19.3. je venovaný najmä cudzincom, ktorí si chcú zlepšiť slovenčinu a môžu sa prísť porozprávať na SLOVAK LANGUAGE CAFÉ. Posledné sobotné marcové popoludnie je určené pre nemecky učiacich sa ľudí, kde sa hravou a neformálnou formou môžu učiť nemčinu.

V nedeľu 15.3. príde do Kupodivu psychologička Mgr. Silvia Érseková, ktorá sa bude venovať téme: Ako si získať deti ku spolupráci a ako ich motivovať?.

V piatky a soboty sú pripravené herné akcie vhodné pre jednotlivcov, páry, skupiny kamarátov, ale i rodiny: Friday Game Night, Shogi a Go, Logické hry a hlavolamy, English Play Day, Zoznamovacie hry, ale i postrehové hry spojené s turnajom v obľúbenej hre Dobble, kde sú pre víťazov pripravené aj pekné ceny. Spoločenské hry si však návštevníci môžu prísť zahrať kedykoľvek počas bežných otváracích hodín.

Kupodivu je občianskym združením. Založili ho 4 ľudia, ktorí pre návštevníkov chystajú podujatia a nájdete ich obsluhovať za barom. Združenie funguje práve vďaka dobrovoľným príspevkom od návštevníkov. Z tohto dôvodu majú návštevníci možnosť si sami určiť, koľko na dané podujatie / drink alebo snack prispejú – podľa svojej finančnej situácie. Zvoliť by si mali sumu, ktorú si môžu dovoliť a budú mať pritom dobrý pocit z prispievania. Vyššou sumou umožnia, že podujatie / nealko bar bude prístupný za nižšiu sumu i tým, ktorí to potrebujú. Za každý dobrovoľný príspevok je združenie veľmi vďačné.

PREČO VZNIKOL PRIESTOR KUPODIVU?

„OZ Kupodivu sme založili z potreby vytvoriť priestor a platformu pre kreatívne a hravé využívanie voľného času bez alkoholu pre širokú verejnosť. Vychádzame z idey, že tvorivosť a hra je základná ľudská potreba, ktorá je často vekom utláčaná do pozadia, a pre jej znovuobjavenie ľudia často siahajú po rôznych „pomôckach” typu alkohol a drogy. Chceme tento stereotyp zbúrať a ukázať ľuďom, že hra je všadeprítomná a nie je pre ňu nutný alkohol. V priestoroch občianskeho združenia platí zákaz požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zákaz fajčenia.“

Priestor je ideálny na kultúrne podujatia, workshopy, kurzy či prednášky, ale i iné akcie. V prípade záujmu o spoluprácu, môžete kontaktovať združenie správou cez FB Kupodivu alebo mailom.

Otváracie hodiny:

Utorok až piatok 15:00 – 21:00

Sobota 10:00 – 21:00

Nedeľa 10:00 – 18:00

KDE? Kupodivu, Žilinská 2, 811 06 Bratislava (suterénny priestor v budove RestArt – vchod je medzi potravinami Delia a reštauráciou Veda Vegetarian & Vegan)

PROGRAM KUPODIVU

1.3. NE 10:00 – 18:00 SWAP DETSKÉHO OBLEČENIA

4.3. ST 17:00 – 21:00 LANGUAGE EXCHANGE

5.3. ŠT 15:00 – 21:00 TATTOO SESSION VOL. 2

6.3. PI 15:00 – 21:00 FRIDAY GAME NIGHT

7.3. SO 10:00 – 21:00 LOGICKÉ HRY A HLAVOLAMY

7.3. SO 14:00 – 17:00 WORKSHOP JAPONSKEJ KNIŽNEJ VÄZBY

8.3. NE 10:00 – 18:00 VÝMENA KNÍH / BOOK SWAP

11.3. ST 17:00 – 21:00 LANGUAGE EXCHANGE

12.3. ŠT 18:00 – 21:00 PALO ČEJKA: KRÁSNE VECI

13.3. PI 15:00 – 21:00 UNFORTUNATE FRIDAY GAME NIGHT

14.3. SO 10:00 – 21:00 ENGLISH PLAY DAY

15.3. NE 10:00 – 18:00 VÝMENA HRAČIEK / TOY SWAP

15.3. NE 17:00 – 18:30 O DEŤOCH: MOTIVÁCIA A SPOLUPRÁCA

18.3. ST 17:00 – 21:00 LANGUAGE EXCHANGE

19.3. ŠT 17:00 – 21:00 SLOVAK LANGUAGE CAFÉ

20.3. PI 15:00 – 21:00 FRIDAY GAME NIGHT

21.3. SO 10:00 – 21:00 ZOZNAMOVACIE HRY

21.3. SO 14:00 – 19:00 SHOGI A GO

22.3. NE 10:30 – 18:00 GIVEAWAY: FILMOVÉ PLAGÁTY

25.3. ST 17:00 – 21:00 LANGUAGE EXCHANGE

27.3. PI 15:00 – 21:00 FRIDAY GAME NIGHT

28.3. SO 10:00 – 14:00 KUPODIVU DOBBLE CUP + POSTREHOVÉ HRY

28.3. SO 14:00 – 21:00 LANGUAGE EXCHANGE: SLOWAKISH – DEUTSCH

29.3. NE 10:00 – 18:00 VÝMENA RASTLÍN / PLANT SWAP

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, nájdete na: www.kupodivu.space

