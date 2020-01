Nový projekt Samsungu pripravuje mladých ľudí na prácu budúcnosti

Svet práce sa mení závratným tempom. Silnie dôraz na neformálne vzdelávanie a žiadané sú predovšetkým zručnosti, ktoré odlišujú ľudí od strojov – kreativita a emočná inteligencia. Tituly už na modernom pracovnom trhu k úspechu nestačia. Ako sa v digitalizovanom 21. storočí presadiť? Príležitosťou pre študentov z Česka a Slovenska je nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS. Prihlášku s krátkym videom je možné zaslať on-line do 19. januára.

Takmer ročný rozvojový program je zameraný na zručnosti budúcnosti a na svoje si v ňom prídu predovšetkým záujemcovia o marketingové, manažérske a technické odbory. „Desaťmesačný program Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS má za cieľ pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Ukázať im možnosti a nároky stále výraznejšie digitalizovaného trhu práce a pomôcť im nájsť uplatnenie v modernom svete plnom technológií. V projekte sa naučia zručnosti, ktoré im otvoria príležitosti k úspechu dnes a zajtra, nehľadiac na vzdelanie, zázemie, sociálnu skupinu či lokalitu,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka spoločnosti Samsung, ktorá projekt organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Institut kariéry a rozvoje.

Projekt je určený mladým Čechom a Slovákom vo veku 17 až 21 rokov, ktorí študujú 3. a 4. ročník strednej školy alebo prvý ročník vysokej školy. Nie je podstatné, či je kandidát zo sociálne slabých pomerov, hlavná je motivácia vzdelávať sa a zaujímať sa o marketingové, manažérske alebo technické odbory. „Z prihlásených vyberieme maximálne desať účastníkov projektu, ktorí absolvujú šesť workshopov zameraných na všeobecnú gramotnosť – kariérne poradenstvo, financie, rozpoznanie talentu, práca na osobnej značke či umenie prezentácie. Na viacdenných letných kempoch sa naučia zručnosti pre moderný trh práce, vyskúšajú si prácu v marketingu, reklame, spoznajú projektový manažment a zdokonalia svoje digitálne zručnosti. Celý projekt je veľmi intenzívny, vyžaduje si čas a energiu, ide do hĺbky a o to väčší a dlhodobý zmysel má pre skutočne zaujatých ľudí,“ popísala realizátorka projektu Lucie Mairychová z Institutu kariéry a rozvoje.

Okrem spoločného programu získa každý účastník v projekte finančnú podporu a prostriedky pre rozvoj svojich individuálnych talentov a zručností. „Tie okrem iného uplatní a rozvinie v praxi v priebehu realizácie vlastného skupinového projektu v regióne, a to so všetkým – vyskúšajú si projektové a finančné riadenie, marketing projektu, technickú stránku projektu vrátane jeho realizácie a vyhodnotenia,“ priblížila Lucie Mairychová.

To všetko sú zručnosti budúcnosti, ktoré účastníci využijú v akejkoľvek profesii. Zložité obdobie dospievania sprevádza neustály tlak na správnosť voľby a to je pre mnoho tínedžerov veľmi stresujúce. Aj s tým môže projekt pomôcť. „Spôsob práce čím ďalej, tým viac ovplyvňujú technológie. Vnímať, kam sa náš odbor posúva, je pre mladých ľudí veľká príležitosť a konkurenčná výhoda. Projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS pripravuje svojich účastníkov na zmeny pracovného trhu tým, že kladie dôraz na zručnosti potrebné pre orientáciu v modernom technologickom svete, ako je aktívne učenie, aktívne načúvanie, analytické myslenie, schopnosť vyjednávať, práca v tíme alebo komplexné riešenie problému. Pri rýchlom tempe zmien sú to práve tieto zručnosti, ktoré rozhodujú o kvalite uplatnenia, aj keď sa človek vydá akýmkoľvek smerom,“ vysvetlila Zelenická.

Po úspešnej realizácii projektu Samsung Tvoja šanca, ktorý v rokoch 2018 a 2019 podporil naštartovanie vysnenej kariéry celkom 21 znevýhodnených detí, chce nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS osloviť všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich zázemie a rodinné situácie, aby im pomohol v rozvoji zručností budúcnosti.

Realizátorom nového projektu Tvoja šanca #FUTURESKILLS je Institut kariéry a rozvoje, z. s., ktorého záujmom je okrem iného medializovať problematiku vedomia voľby kariéry a motivovať, aby sa voľba budúceho zamestnávateľa odvíjala od osobných hodnôt.

