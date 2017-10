Aktualizované: Nový tréner začal v Slovane prehrou, „belasí“ po predĺžení podľahli poslednej Rige

aktualizované 7. októbra 20:14

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava si v sobotu pripísali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) už štrnástu prehru v tejto sezóne, keď v domácom prostredí podľahli lotyšskému tímu Dinamo Riga 2:3 po predĺžení.

Trénerovi Eduardovi Zankovcovi tak nevyšiel úvodný zápas na lavičke „belasých“.

Domáci v sobotu viedli gólom navrátilca do zostavy Marek Viedenského, v závere druhej časti vyrovnal Simon Després na 2:2. Druhý bod pre hostí zariadil v predĺžení Nikolaj Žerdev.

Po sobote má bratislavský klub na svojom konte 19 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu priebežne patrí 12. pozícia. Najbližšie sa Slovan predstaví opäť doma, v pondelok 9. októbra o 19.00 h privíta HK Soči.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA (KHL)

sobota

HC Slovan Bratislava – Dinamo Riga 2:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 15. Viedenský (T. Voráček, Smoleňák), 39. Després – 20. Žerdev (Skvorcovs), 38. Stollery (Salmela, Kristo), 65. Žerdev

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gašilov, Belov – Kučava, Novikov (všetci Rus.), 7950 divákov

Zostavy:

Slovan: Mazanec – Ebert, Després, Barker, Meszároš, Švarný, T. Voráček, Bačik – L. Kašpar, Colby Genoway, Řepík – Buchtele, Viedenský, Smoleňák – T. Hrnka, J. Mikúš, Skalický – Marek Sloboda, Michal Hlinka, Ščerbatov

Riga: Karliňš – K. Redlihs, Galviňš, Alisauškas, Zile, Salmela, Stollery, Pujacs – Lipsbergs, Jevpalovs, Indrašis – Skvorcovs, Pavlovs, Žerdev – Kristo, McMillan, Razglas – Kulda, Batna, M. Redlihs – Gegeris

I. TRETINA

Úvodná desaťminútovka priniesla hneď tri presilovky pre Slovan, ale ani jednu z nich, vrátane 30-sekundovej o dvoch korčuliarov, domáci nevyužili. Slovan sa dočkal až v 15. min, keď strela T. Voráčka sa od hornej žŕdky odrazila do bránkoviska hostí a puk do bránky pretlačil Viedenský. Radosť „belasých“ však trvala iba päť minút, pretože puk za Mazanca poslal Žerdev po prieniku Skvorcovsa.

II. TRETINA

V druhej tretine bolo šancí striedmo, brankári však museli čeliť množstvu striel. Skóre sa zmenilo až v 38. min, keď v presilovke Mazanca prestrelil Stollery. Puk sa predtým odrazil od zadného mantinelu pred bránku Slovana, no domáci obrancovia ho neupratali do bezpečia. Dočkali sa aj domáci priaznivci, keď Després obkrúžil bránku hostí a zasunul ho za Karliňša.

III. TRETINA A PREDĹŽENIE

Oba tímy v tretej časti chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no nepodarilo sa im a to, aj keď Slovan mal niekoľko veľmi dobrých príležitostí. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom druhý bod pre Rigu zariadil Žerdev.

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Mali sme dosť striel, ale v koncovke sme neboli efektívni. Snažili sme sa zo všetkých síl. Som sklamaný z toho, že sme tento duel nedotiahli do víťazstva.“

Girts Ankipans (tréner Rigy): „Dosiahli sme ťažko vybojované víťazstvo. Začiatok sme mali ťažký, pretože sme sa nechali vylučovať. Postupne sme si to vybojovali a sme radi, že si odnášame dva body.“

Marek Viedenský (útočník Slovana): „Predĺženie troch proti trom je vabank. Tím môže buď brániť a neriskovať, alebo sa pokúsi skórovať a umožní súperovi protiútok. To sa aj stalo a bohužiaľ sme prehrali. Po päťzápasovej pauze som opäť hral a necítil som sa najlepšie, ale na to sa nemožno vyhovárať. Po prvom stretnutí je ťažké hovoriť o zmene trénera. Uvidíme s pribúdajúcimi duelmi.“