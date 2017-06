Novým generálnym riaditeľom Atosu v SR a ČR sa stal Martin Sůra

Bratislava, 7. júna 2017 ( WBN/PR ) – Spoločnosť Atos IT Solutions and Services, líder v digitálnej transformácii mení na Slovensku a v Českej republike generálneho riaditeľa. Pre oba trhy sa ním stal Martin Sůra. Na čele spoločnosti po troch rokoch vystrieda doterajšieho riaditeľa Emila Fitoša. Ten naďalej zostáva členom vedenia, ako exekutívny sponzor bude mať na starosti kľúčových zákazníkov, rozvoj strategických oblasti biznisu a koordináciu výskumných a inovačných projektov spoločnosti Atos.

„V spolupráci s bývalým generálnym riaditeľom Emilom Fitošom prevezmem v priebehu nasledovných dní postupne jeho agendu, tak aby bola zabezpečená čo najväčšia kontinuita v rozpracovaných projektoch a iniciatívach,“ povedal nový generálny riaditeľ Atosu na Slovensku a v Českej republike Martin Sůra. Vo svojej pozícii sa plánuje sústrediť na rozvoj kľúčového biznisu spoločnosti.

Martin Sůra začal svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. (ďalej len „HP“) v roku 1998 ako prvý zamestnanec slovenského obchodného zastúpenia pre Enterprise Business. Tri roky pôsobil ako District Manager pre verejnú správu na Slovensku. V rokoch 2006-2009 zastával niekoľko obchodných a manažérskych pozícií v regióne strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. V roku 2009 riadil obchodný rozvoj a rast pre podnikové služby na slovenskom trhu ako Country Sales Lead Enterprise Services a od roku 2010 pôsobil na Slovensku ako ES Country Director. V roku 2013 bol Martin Sůra vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti HP a zároveň sa stal aj riaditeľom divízie Enterprise Group

