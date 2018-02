Hamáček je novým predsedom ČSSD, je ochotný rokovať o vláde s hnutím Babiša

PRAHA 18. februára (WebNoviny.sk) – Novým predsedom Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa stal jej doterajší podpredseda Jan Hamáček, ktorý je ochotný rokovať o vláde s hnutím ANO Andreja Babiša.

Informuje o tom český portál iDNES.cz. Hamáček, ktorý porazil juhočeského exhajtmana Jiřího Zimolu, hodlá zjednocovať všetky názory v strane. „Žiadny názor nemôžeme vylučovať z diskusie, musí skončiť to, že vedenie a členovia spolu nehovoria,“ uviedol vo svojom prejave Hamáček. Zdôraznil tiež, že „rokovať o vláde neznamená do nej vstupovať“. Rozhodovať o prípadnom vstupe do vlády by podľa neho mali všetci členovia ČSSD vo vnútrostraníckom referende.