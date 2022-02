Novými výdajnými miestami Packety sa stali obchody OKAY elektro

Doručovateľská spoločnosť Packeta (predtým Zásielkovňa) rozširuje svoju sieť výdajných miest. Od februára k doterajším 1 770 výdajným miestam pribudla aj väčšina pobočiek elektroobchodov OKAY elektro.

Vyzdvihovanie zásielok bude pomocou Packety na Slovensku opäť o čosi jednoduchšie. Packeta okrem doručovania zásielok na adresu aktuálne výrazne posilňuje aj svoj počet výdajných miest. K aktuálnym 1 770 výdajným miestam (spolu so Z-Boxami) v prvej fáze pribudlo najnovšie aj 36 obchodov OKAY elektro po celom Slovensku. Ich počet sa bude v priebehu roka naďalej zväčšovať. OKAY elektro patrí medzi najväčších predajcov elektrospotrebičov a nábytku na Slovensku. Na Slovensku a v Čechách prevádzkuje celkovo 140 kamenných predajní.

Foto: Packeta

Najväčšia sieť

Packeta aj vďaka tejto novinke aktuálne disponuje najväčšou sieťou doručovania zásielok na výdajne miesta na Slovensku“Tešíme sa, že sa naša sieť výdajných miest rozrástla a máme ďalších nových partnerov. Výdajné miesta sú medzi zákazníkmi stále viac obľúbeným miestom vyzdvihovania zásielok. Ľudia oceňujú predovšetkým to, že si zásielku môžu vyzdvihnúť podľa svojich časových možností, nemusia stáť v radoch a všetko trvá niekoľko desiatok sekúnd. Už teraz vidíme, že sa pobočky OKAY stali využívanými výdajnými miestami a naša spolupráca sa bude ďalej rozvíjať,“ hovorí Milan Golský, manažér siete výdajných miest Packeta Slovakia.

Ide o prvú spoluprácu týchto dvoch významných hráčov na trhu pôvodom z Česka. „Zo spolupráce s Packetou máme veľkú radosť. Veríme, že zo spolupráce dvoch rýdzo českých firiem budú mať najväčší prospech samotní zákazníci.” Aleš Reiter, Obchodný riaditeľ OKAY elektro.

