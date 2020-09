O kapele The Beatles vyjde prvá oficiálna kniha od roku 2000

Fanúšikovia a fanúšičky legendárnej kapely The Beatles sa môžu tešiť na prvú oficiálnu knihu o formácii za uplynulých 20 rokov. Publikácia The Beatles: Get Back sa dostane na trh 31. augusta 2021.

Zameria sa na obdobie nahrávania posledného štúdiového albumu skupiny Let It Be (1970) aj posledný spoločný koncert kapely na streche v centre Londýna z januára 1969.

Konverzácie zo štúdia a nezverejnené fotky

Na 240-stranách čitatelia nájdu prepisy konverzácií zo štúdia, pričom tvorcovia mali k dispozícii až 120-hodinový materiál, z ktorého vyberali.

Knihu budú dopĺňať aj stovky doteraz nezverejnených fotografií Ethana A. Russella a zosnulej manželky Paula McCartneyho Lindy McCartney.

O predhovor sa postaral Peter Jackson, ktorý v súčasnosti pripravuje dokument The Beatles: Get Back. Film bude mať premiéru 27. augusta 2021.

The Beatles vznikli v roku 1960 v Liverpoole a hudobná kritika ich dodnes považuje za jednu z najlepších a najvplyvnejších kapiel všetkých čias. Vo Veľkej Británii nahrali a vydali dvanásť štúdiových albumov.

Grammy, Oscar aj sieň slávy

Kapela má na konte desať prestížnych cien Grammy, vrátane trofeje za celoživotný prínos. Formácia získala aj Oscara, a to za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu z roku 1970.

V roku 1988 The Beatles uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby ako napríklad Please Please Me, Help!, Ticket to Ride, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together, A Hard Day’s Night alebo And I Love Her.

Speváka a gitaristu Johna Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku Mark David Chapman a gitarista George Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. Zvyšní členovia, Paul McCartney (basgitara, spev) a Ringo Starr (bicie) sú stále hudobne aktívni.