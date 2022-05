O post primátora Trnavy zabojuje advokát Galbavý, získal podporu SaS a ďalších dvoch strán (video)

Kandidáta na primátora Trnavy Mariána Galbavého budú pred komunálnymi voľbami podporovať strany SaS, ODS a Šanca. S týmito stranami ho podľa neho spájajú spoločné hodnoty.

Napriek tejto podpore pôjde Galbavý do volieb ako nezávislý a pre svoju kandidatúru bude zbierať potrebné podpisy. Spojenie so stranami má priniesť spoločnú kandidátnu listinu na poslancov do mestského zastupiteľstva.

Spoločné hodnoty

„V samosprávnej politike, rovnako ako v tej veľkej, musíme stavať na hodnotách a nielen na tom, koľko spravíme chodníkov, koľko vybetónujeme cyklochodníkov alebo koľko postavíme ihrísk,“ povedal Galbavý.

Práve hodnoty budú podľa neho dôležité aj pri prípadnej podpore od ďalších strán. Potvrdil, že v pláne je ešte rokovanie minimálne so stranou SPOLU.

Rozvoj Trnavy

Strana SaS si podľa jej podpredsedu Martina Klusa dôkladne vyberá, koho podporí, pričom aj v komunálnych voľbách uprednostňuje kvalitu pred kvantitou.

„Rozvoj Trnavy majú zabezpečovať ľudia, ktorí majú skúsenosti z komunálnej politiky, a tie pán Galbavý má, dokonca z dvoch volebných období,“ povedal Klus.

O post primátora sa bude v tohtoročných voľbách opäť uchádzať aj Peter Bročka (NEKA), kandidatúru už ohlásili aj Branislav Baroš (NEKA) a Zuzana Bošnáková (KDH).

Advokát Marián Galbavý vstúpil do komunálnej politiky v roku 2014, po boku terajšieho primátora Petra Bročku sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. Pred komunálnymi voľbami v roku 2018 sa ich cesty rozišli, obaja súperili o kreslo primátora. Galbavý je aj v tomto volebnom období poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave.