O Tatranský pohár zabojujú aj tímy z Fínska a Česka, diváci si tak užijú veľké mená a skvelý hokej

Augustový 75. ročník turnaja o Tatranský pohár bude mať štyroch účastníkov, dvojicu domácich tímov doplnia kluby z Česka a Fínska.

Ako informuje oficiálny web HK Poprad, okrem „kamzíkov“ budú na podujatí štartovať zo slovenskej extraligy aj HC ’05 Banská Bystrica, z Česka to bude tím Rytíři Kladno a z Fínska klub Vaasan Sport. Tatranský pohár je naplánovaný na 20. a 21. augusta.

„Tento rok sme sa rozhodli priniesť ešte viac kvalitné mužstvá, aby si aj naši diváci užili veľké mená a skvelý hokej. Na zložení účastníkov sme pracovali od januára, bolo to veľmi ťažké, pretože niektoré oslovené kluby sa dostali do Ligy majstrov a tým pádom nemohli prísť. Veľmi ma teší dohoda s Kladnom, zdržia sa u nás dlhšie a odohrajú s nami aj prípravný zápas pred Tatranským pohárom. Druhým účastníkom je fínsky Vaasan Sport, ktorý pochádza z krajiny, ktorá momentálne všetko na medzinárodnej scéne vyhráva. Posledným účastníkom je Banská Bystrica, ktorá skladá veľmi talentované mužstvo. Formát turnaja ozrejmíme neskôr, bude vychádzať aj z požiadaviek súperov. Musím sa poďakovať aj našim partnerom, pretože bez nich by sme nedokázali priniesť na turnaj takto kvalitné mužstvá,“ povedal riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi.

Vlani mal turnaj šiestich účastníkov a jeho víťazom sa stal taliansky zástupca HC Pustertal Wölfe pred MHk 32 Liptovský Mikuláš. Najúspešnejším účastníkom celej histórie podujatia je klub HC Košice s desiatimi celkovými víťazstvami, domáci Popradčania ho ovládli šesťkrát.