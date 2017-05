O titul Miss USA zabojujú aj imigrantky, chcú byť vzorom pre ostatné dievčatá

LAS VEGAS 13. mája (WebNoviny.sk) – Päť z mladých žien, ktoré budú v nedeľu v Las Vegas súťažiť v mene jednotlivých amerických štátov o titul Miss USA, odkazuje imigrantkám: stanovte si ciele, tvrdo na nich pracujte a nezostávajte v tieni. Vedia, o čom hovoria, pretože sa všetky narodili v zahraničí a do USA emigrovali v detskom veku so svojimi rodinami za americkým snom.

Mladé ženy pochádzajú z Dominikánskej republiky, Filipín, Taiwanu, Ukrajiny a Indie a na Miss USA reprezentujú americké štáty Florida, Severná Dakota, Havaj, Connecticut a New Jersey. Všetky už majú americké občianstvo, upozornila tlačová agentúra AP.

Trump urazil hispáncov

Pripomenula, že ich životné príbehy sú v ostrom kontraste so škandálom, ktorý zasiahol Miss USA v roku 2015. Jej vtedajší spoluvlastník, súčasný prezident USA Donald Trump urazil hispáncov svojimi poznámkami namierenými proti imigrantom, keď oznamoval, že sa bude uchádzať o prezidentskú funkciu.

Miss Severná Dakota 24-ročná Raquel Wellentinová opustila Filipíny s rodičmi, ktorí sa obávali o svoje bezpečie, keď mala dva roky. A americký život spoznávala na malom meste, kde sa ona i jej súrodenci cítili byť izolovaní. “Nikto sa so mnou nechcel rozprávať.” Otec jej vtedy povedal, že musí byť silná a motivovať sa odmietnutím inými ľuďmi. Chce byť učiteľkou a tvrdí, že ju jej životná skúsenosť naučila neprijímať odmietavú odpoveď.

Tvrdá práca prináša výsledky

Miss Connecticut Olga Litvinenková prišla do Spojených štátov ako trojročná z Ukrajiny po tom, ako jej mama získala v prisťahovaleckej lotérii zelenú kartu. Bolo to niekoľko rokov po kolapse Sovietskeho zväzu. Má 27 rokov a podniká. Do súťaže o titul Miss USA sa dostala až na piaty pokus, čo ju naučilo, že treba vytrvať. Každá snaha sa ráta, hovorí.

“Chcem ukázať, že bez ohľadu na to, kto ste, z akého prichádzate prostredia, bez ohľadu na veľkosť (vášho oblečenia) alebo na to, čo ste urobili v minulosti, tvrdá práca a disciplína, vytrvalosť a odhodlanosť vám pomôžu dosiahnuť po čom vaše srdce túži,” citovala ju agentúra AP.

Miss Havaj Julie Kuový sa narodila na Taiwane, Miss New Jersey Chhavi Vergová v Indii a Miss Florida Linnette De Los Santosová v Dominikánskej republike.