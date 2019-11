O2 mení pohľad na paušály: v cene paušálu ponúkne okrem veľkých objemov dát aj hudbu, filmy a spravodajstvo

O2 predstavilo nové Smart paušály – paušály novej generácie, do ktorých pridáva veľké objemy dát

Zákazníci dostanú k dátam aj prístup do aplikácií HBO GO, Tidal, spravodajských webov SME a Denníka N, či aplikácie O2 TV podľa svojho výberu

Naviac O2 Smart paušály budú mať navyše aj veľké objemy dát na ďalšie najpoužívanejšie aplikácie

O2 vo svojich Smart paušáloch nastavilo trend digitálnej budúcnosti a okrem telekomunikačných služieb chce prinášať aj zážitok a hodnotu

O2 prináša nový koncept paušálov, pretože si myslí, že nastal čas na zmenu pohľadu na to, čo dokáže moderný mobilný paušál ponúknuť. Tak, ako sa menia preferencie a potreby zákazníkov, je nevyhnutné, aby sa zmenili aj paušály. Preto neobmedzené volania, SMS a MMS budú v nových O2 Smart paušáloch samozrejmosťou a do pozornosti sa dostanú dáta a ich využitie. Podľa O2 nastal čas, aby si zákazník k svojmu smartfónu mohol vybrať aj paušál, ktorý je tiež „smart“.

„Začína sa nová éra nahliadania na to, čo dokáže mobilný paušál svojmu používateľovi ponúknuť. Ako je v O2 zvykom, pri tvorbe produktov dbáme najmä na hodnotu, ktorú si zákazník od nás odnesie. Preto prichádzame s novými O2 Smart paušálmi, ktoré prinášajú viac ako by ste od operátora očakávali,“ hovorí Igor Tóth, riaditeľ marketingu O2.

„Ctíme si kvalitný obsah a myslíme si, že náš O2 Smart Paušál je ideálnym prostriedkom na jeho šírenie, či už hovoríme o hudbe, filme, spravodajstve alebo zábave. Preto do nových O2 Smart paušálov pribaľujeme okrem veľkých objemov dát aj predplatený obsah do aplikácií HBO GO, Tidal, spravodajských webov SME a Denníka N, či aplikácie O2 TV. Zákazník si tak môže paušál namiešať podľa svojich preferencií a toho, čo v skutočnosti využíva,“ dodáva Igor Tóth.

Operátor O2 odštartoval predstavenie svojej novej ponuky v pondelok 4.novembra veľkolepým livestreamovaným eventom O2 Smart Talks s názvom Pripravte sa na digitálnu budúcnosť. Na evente svoju reč predstavili originálni spíkri – Sajfa ako zástupca online zábavy a obsahu, bloger a publicista Jakub Goda ako ambasádor významu spravodajského obsahu na internete, raper a hudobník Branči Kováč a hviezda filmovej a umeleckej branže Zdena Studenková. Všetky osobnosti takto vyskladali obrázok unikátneho obsahu v online priestore a ktorý bude O2 ako jediný operátor ponúkať od 5.novembra vo svojich paušáloch.

O čom je nový O2 Smart paušál

O2 Smart Paušál ponúkne zákazníkom neobmedzené volania, SMS a MMS ako samozrejmosť. Okrem toho získajú zákazníci zahrnuté v paušáloch veľké objemy dát na vybrané aplikácie a navyše aj predplatné na prémiové aplikácie, ktoré ponúkajú kvalitný obsah ako napríklad HBO GO, Tidal, či spravodajstvo denníkov SME a Denníka N vrátane Denníka E. O2 Smart Paušál bude dostupný vo viacerých variantoch.

Biely O2 Smart Paušál

Biely O2 Smart Paušál je určený pre tých, ktorí vôbec nedátujú, alebo dátujú len sporadicky, ale nechcú sa viac obmedzovať v telefonovaní, či posielaní správ. Obsahuje neobmedzené volania, SMS a MMS správy v celej EÚ, či možnosť kúpy akéhokoľvek zariadenia na začiatku od 0 eur, alebo v prípade potreby si môžu zákazníci dokúpiť balík 1 GB dát za 3 eurá.

Modrý O2 Smart Paušál

Modrý O2 Smart Paušál je určený pre menej náročných užívateľov dát, ale obľúbia si ho aj tí, ktorí používajú zvyčajne len pár aplikácií, no zároveň chcú byť neustále online. Jeho súčasťou sú neobmedzené volania, SMS a MMS v celej EÚ s 1 GB objemom dát. Zároveň zákazník získava ďalších 10 GB dát na jednu zvolenú aplikáciu, či 60 eurový bonus na zariadenie. Ak ho zákazník nevyužije, získava ďalších 10 GB dát na ďalšiu štandardnú aplikáciu.

Strieborný O2 Smart Paušál

Strieborný O2 Smart Paušál je určený pre všetkých, ktorí chcú od svojho operátora viac. Okrem neobmedzených volaní a správ v celej EÚ obsahuje aj 3 GB dát v cene paušálu, či 2×10 GB na dve aplikácie z ponuky, pričom jedna z nich môže byť prémiová, teda so zahrnutým predplatným HBO GO, Tidal, O2 TV, Denník N alebo Denník SME. Navyše môže zákazník získať 72 eurový bonus na kúpu zariadenia, či 10 GB dát na ďalšiu štandardnú aplikáciu podľa výberu.

Zlatý O2 Smart Paušál

Zlatý O2 Smart Paušál je určený pre uspokojenie potrieb náročných multimediálnych zákazníkov. Okrem neobmedzených volaní a správ v celej EÚ obsahuje aj 10 GB dát v cene paušálu a 3×10 GB dát na 3 aplikácie z ponuky, pričom jedna z nich môže byť prémiová. Zákazník tiež môže využiť aj 120 eurový bonus na kúpu zariadenia, alebo ďalších 10 GB dát na štandardnú alebo prémiovú aplikáciu vrátane predplatného.

Platinový O2 Smart Paušál

Platinový O2 Smart Paušál je určený pre zákazníkov, ktorí nechcú riešiť kompromisy, pričom so všetkými aplikáciami je možné využiť až 65 GB dát a k tomu štedrý bonus na zariadenia a až dve prémiové služby. Bez využitia bonusu získa zákazník ďalších 10 GB a prémiovú aplikáciu vrátane predplatného k tomu.

Tak ešte raz, čo je to O2 Smart Paušál

Foto: O2 (klient)

Vedeli ste, že?

75% času na mobile trávime v aplikáciách

Najvyužívanejšie komunikačné aplikácie O2 zákazníkov sú Messenger, WhatsApp a Viber

75 % užívateľov používa aplikáciu Gmail

Najpopulárnejšou navigáciou spomedzi appiek sú Google Mapy a hneď za nimi Waze

Najsťahovanejšie aplikácie na svete sú WhatsApp, Messenger, TikTok, Facebook, Instagram

Už 1,5 % svetových dát spotrebúva TikTok, jedna z najrýchlejšie rastúcich aplikácií

Až 25 % dát spotrebúva len aplikácia YouTube

Až 50 % dát spotrebúvajú len 3 aplikácie – YouTube, Facebook a Instagram

Užitočné informácie k O2 Smart Paušálom

Volania, SMS a MMS

Všetky O2 Smart Paušály obsahujú neobmedzené volania, SMS a MMS do všetkých sietí v celej EÚ.

Navyšovanie základného objemu dát v O2 Smart Paušáloch

Navýšenie dát je pre všetky O2 Smart paušály rovnaké, teda navyšuje sa 1 GB v cene 3 eur prostredníctvom SMS alebo Moje O2. Ak si zákazník aktivuje službu Datahit, nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho obdobia.

Dáta pre aplikácie

Na každú zvolenú aplikáciu získa zákazník 10 GB dát. Tieto dáta sa čerpajú len keď zákazník používa aplikáciu, ktorú si zvolil. Dáta pre túto aplikáciu nie je možné navýšiť. Je ich možné používať v krajinách EÚ bez príplatku rovnako ako základný objem dát.

Bonus na zariadenie

Bonus na zariadenie sa zákazníkovi uplatňuje ak si zakúpil zariadenie k Paušálu so službou Mesačná platba za zariadenie. Ak zákazník nevyužije tento bonus, získa jednu aplikáciu navyše, pričom k Zlatému a Platinovému paušálu to môže byť aj Prémiová aplikácia vrátane predplatného.

Predplatné k prémiovej aplikácii

Predplatné k aplikácii znamená, že zákazník získa také isté predplatné, akoby si ho zakúpil sám u poskytovateľa služby, avšak vďaka O2 Smart paušálu zaň neplatí. Prvú aktiváciu je potrebné vykonať po vybratí aplikácie a potvrdení objednávky. Toto predplatné zákazníkovi platí, pokiaľ má aplikáciu umiestnenú v pozícii. Hneď ako aplikáciu odstráni, dôjde aj k deaktivácii predplatného.

Inzercia