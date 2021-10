Obce by mali dostať možnosť výberu, na ktoré stavby bude platiť daňová úľava

Obce by mali dostať možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie OĽaNO a stranu SaS.

Takisto si obce budú môcť určiť okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie od dane.

Podporí sa tým výstavba športovísk

Podľa predkladateľov sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov.

„Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, môže sa týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb,“ uviedli poslanci za OĽaNO a SaS.

Vplyv na miestne dane by bol minimálny

Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočty obcí, ktoré však poslanci nevyčíslili.

„Športoviská sú poväčšine vo vlastníctve miest a obcí, vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny, ako aj na daň z príjmu právnických osôb, nakoľko obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb,“ tvrdia poslanci.

Keďže ide len o možnosť oslobodenia alebo zníženia dane z nehnuteľností, podľa poslancov nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.