Obchodné reťazce obdarovali pred Vianocami zdravotníkov v nemocniciach

Až 23 nemocniciam po celom Slovensku venujú obchodné reťazce Kaufland a Lidl spoločne viac ako 10 ton potravín v hodnote 25 000 eur. Ide o zariadenia, ktoré sú podľa hodnotenia Inštitútu zdravotných analýz (IZA) najvyťaženejšie vďaka zhoršujúcej sa pandémii ochorenia Covid-19. Týmto darom len niekoľko dní pred Vianocami sa chcú nielen poďakovať zdravotníkom, ale aj oceniť ich obrovské nasadenie a pomoc chorým ľuďom. Ich pomoc však nebude len jednorazová.

Počet ochorení v druhej vlne pandémie na Slovensku rapídne narastá. Aktuálna situácia v nemocniciach sa dramaticky zhoršuje, noví pacienti s diagnózou Covid-19 každý deň zapĺňajú nemocničné lôžka a jednotky intenzívnej starostlivosti. Kontinuálne stúpa aj počet nakazených pracovníkov zdravotníckych zariadení. Kritická situácia si vyžaduje mimoriadne nasadenie a obetavosť lekárov, zdravotných sestier a celého zdravotného personálu.

„V dnešnej ťažkej situácii chceme aj my pomôcť tam, kde môžeme. Preto sme sa rozhodli spojiť sily so spoločnosťou Lidl a podporiť zdravotníkov, ktorí v týchto dňoch často siahajú až na dno svojich síl. Radi by sme im aspoň čiastočne pomohli občerstvením z nášho sortimentu, a to nielen v tomto predvianočnom období,” vyjadrila sa Lucia Vargová, vedúca úseku firemnej komunikácie a hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

„Situácia je mimoriadne vážna. Lekári a celý zdravotnícky personál robí všetko, čo je v ich silách, aby sme zákerného protivníka porazili. Radi by sme ich aspoň takýmto spôsobom podporili a zároveň chceme všetkých požiadať o maximálnu mieru opatrnosti a spolupatričnosti,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v spoločnosti Lidl.

Spoločnosti Kaufland a Lidl sa rozhodli darovať produkty na osvieženie a vzpruhu (ovocie, kávu, džúsy, müsli tyčinky a iné pochutiny) zdravotníkom v prvej línii starostlivosti o pacientov s ochorením Covid-19 nielen jednorazovo. V tejto forme pomoci a podpory budú pokračovať na mesačnej báze. Najvyťaženejšie nemocnice budú vyberať na základe analýz od IZA.

„Nachádzame sa v náročných časoch, ktoré len spoločne môžeme zvládnuť. Ďakujem obom spoločnostiam za podporu zdravotníkom v nemocniciach, ktorí sa vytrvalo starajú o pacientov. Ako minister zdravotníctva zároveň prosím verejnosť, aby dodržiavala základné opatrenia ROR, teda nosenie rúška, dostatočný odstup a hygienu rúk. V kombinácii s dodržiavaním nastavených opatrení počas sviatočného obdobia verím, túto náročnú situáciu spoločne zvládneme,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

