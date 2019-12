Obec Cigeľ dostala najviac prostriedkov z fondu rezervy premiéra, starostom je kandidát Smeru-SD

Obec Cigeľ neďaleko Prievidze dostala najviac prostriedkov z fondu rezervy premiéra, jej starostom je kandidát Smeru-SD Štefan Mjartan. Na svojom blogu o tom informuje Transparency International Slovensko (TIS). Podľa mimovládky dostal Cigeľ od predsedu vlády Petra Pellegriniho a jeho predchodcu Roberta Fica (Smer-SD) za ostatné štyri roky podporu trikrát viac ako ktorákoľvek iná obec na Slovensku.

Pellegrini rozdával pred Štedrým dňom

Celkovo šlo o 44-tisíc eur na cesty, ihrisko a oslavu SNP. Ako uvádza TIS, ďalšiu dotáciu z iných fondov Úradu vlády dostal Cigeľ pred rokom. Pritom už za predošlej vlády v rokoch 2012-16 dostala obec dve dotácie z premiérovho fondu.

„V premiérskej rezerve ide o tri milióny eur, ktoré má predseda vlády ročne k dispozícii, a môže ich rozdať bez akýchkoľvek kritérií. Pôvodne to boli peniaze určené na havarijné stavy, ale Fico rezervu násobne nafúkol a potom z nej spravil klientelisticko-marketingový nástroj svojej moci: ako pravidelne v Transparency meriame a pripomíname, dotácie dostávali najmä obce so starostami za Smer,“ uvádza TIS.

Pellegrini rozdal veľkú časť rezervy na konci roka. Posledné zmluvy boli uverejnené deň pred Štedrým dňom. „K dobru sa mu musí rátať to, že stranícke preferovanie je relatívne najmenšie za ostatné roky. Podiel dotácií pre obce so starostami za Smer bol tento rok 35% všetkých obecných prijímateľov, kým v realite je takýchto „smeráckych“ obcí v krajine 29% Stále nefér, ale už je to blízke výberu, kde stranícke tričká starostov nie sú kľúčovými faktormi,“ píše v blogu TIS.

Osobné kontakty sa starostovi vyplatili

Mimovládna organizácia pripomína, že obec Cigeľ v sebe spája robotnícku a partizánsku históriu, ktorá je tradične blízka ľavicovým politikom. Väčšina obyvateľov robí či robila v neďalekých baniach. „K podpore baníkov (hoci aj na úkor ostatných profesií, ktoré platia drahšie ceny energií) sa Smer vytrvalo hlási,“ uvádza Transparency. Ako ďalej píše, spolupráca s partizánmi v druhej svetovej vojne viedla v obci ku krutým odvetám nacistov. Každý január si Slovenské národné povstanie pripomínajú v obci turistickým pochodom.

„Posledné dva roky sa ho zúčastnil aj Pellegrini, predtým osobne aj Fico. Druhý menovaný chodil do obce aj na futbalový turnaj. Spoločné hodnoty, ale aj osobné kontakty sa starostovi teda zjavne dobre oplatili,” vyhlásila TIS.

Starostom obce je 65-ročný Štefan Mjartan, ktorý je na čele obce šieste volebné obdobie. Pôvodne kandidoval za SDĽ, teraz za jeho následníka Smer. Doteraz sa najčastejšej podpore z fondov rezervy premiéra tešila obec Hrušovany pri Topoľčanoch, v ktorej vyrastal Robert Fico.