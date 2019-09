Objavte svoju jedinečnosť!

ONE & ONLY Festival v sebe nesie posolstvo jedinečnosti. Uvedomenie si svojej unikátnosti je prvý krok k vlastnému sebarozvoju. A práve spoznať samého seba po mnohých stránkach vás pozývame už po druhýkrát do Trenčína!

Každý z nás je jedinečný. Nie je to len klišé, je to fakt. Uvedomenie si svojej unikátnosti je prvý krok k vlastnému sebarozvoju. A práve spoznať samého seba po mnohých stránkach vás pozývame už po druhýkrát v sobotu 28. septembra do Trenčína! Oslávte svoju jedinečnosť a zistite, ako jednoducho a pritom trvalo dokážeme sami seba rozvíjať. Pozývame vás načerpať inšpiráciu, ako žiť lepší a šťastnejší život. Ponúkneme vám informácie o sebapoznaní, sebarozvoji, hudbe, umení, zdravotnom životnom štýle a tiež priestor, kde si budete môcť zacvičiť jógu a oddýchnuť si od každodenných povinností.

Aj v tomto roku vám sľubujeme deň nabitý prednáškami, workshopmi, meditáciami, jógou, či umením. Chceme vám jednoducho vytvoriť miesto, kde budete môcť s inšpiratívnymi ľuďmi objaviť to, čo vás motivuje na ceste k vášmu sebapoznaniu, čo vás inšpiruje vo vašom sebarozvoji, alebo vám jednoducho ukáže nové možnosti. Pretože to, čo máte skutočne radi, viete len vy. A my vám môžeme ponúknuť cestu.

„Všetci sme jedineční a máme sa neustále čo učiť a kam posúvať, je to nikdy nekončiaci proces. Radi by sme tento odkaz posunuli do úrovne, ktorá sa dotkne nielen vášho vnútra, ale začne sa šíriť do okolia. Samotné logo v sebe zahŕňa význam celého nášho podujatia – spájanie času, pohlaví, energie a nekonečnosti vo všetkých formách,” hovoria Mirka Jarošová a Karin Nižňanská, organizátorky festival.

Pozvanie prednášať prijali inšpiratívne osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia. Vybrať si môžete napriklad z prednášky Aleša Kalinu, kouča a motivátora, ktorý príde rozprávať o tom, ako prežitky z detstva ovplyvňujú naše predstavy o partnerovi a rodine. Spisovateľ a motivátor Pavel Baričák ponúkne prednášku o strachoch, vzťahoch a sloode, Martina Penxová zase o zdravom vedomom dýchaní, ktorá mala aj minulý rok obrovský úspech. Michal Kopecký, vzťahový mentor, príde dámam poradiť, ako nájsť, spoznať a získať svojho pána Božského, aby mohli žiť v šťastnom a naplnenom vzťahu. Pozvanie na festival prijala aj herečka Chantal Poullain, ktorá vám porozpráva svoj životný príbeh Život na lane. Pozvanie prijal aj hokejista Branko Radivojevič. V rozhovore prezradí svoj príbeh a tiež, ako v súčasnosti žije.

Poslednú septembrovú sobotu budeme v Trenčíne okrem prednášok a workshopov cvičiť jógu. Stretnúť sa na jógovom workshope budete môcť napríklad s Fredym Ayisim, Katarínou Ježovicovou, ktorá stojí za projektom Jóga zdravo, či Martinom Cifríkom, ktorý vám predstaví jógu smiechu.

Moderátorkou festivalu je Vera Wisterová.

Karin Nižňanská v minulosti sa venovala organizácii eventov, konferencií a súťaží miss, je mama a manželka. Vďaka osobnému rozvoju našla samú seba a celkovú životnú rovnováhu. Absolvovala rôzne kurzy, semináre, cvičí jógu a medituje. Hodnoty, ktoré vyznáva sú úcta, pokora a láska.

Miroslavu Jarošovú tri životné role – žena, manželka, matka – nasmerovali na cestu sebapoznávaniia a sebarozvoja. Absolvovala niekoľko kurzov a školení zamerané na osobný rozvoj a zdravý životný štýl. Pôsobí ako directorka v medzinárodnej firme, ktorá je zameraná na zdravý životný štýl.

