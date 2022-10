Objednajte si prepravu balíka online a využite služby Service Points alebo DHL Locker

V dobe, keď sa dá na internete vybaviť takmer čokoľvek a čokoľvek aj nakúpiť, je priam nevyhnutné vedieť si objednať online aj prepravu zásielky. Už nemusíte stáť v rade na pošte. Poradíme vám, ako si prepravu zásielok objednáte z pohodlia domova.

Takto jednoducho odošlete balík do celého sveta

Internetová sféra nás dnes dokonale rozmaznáva a nám to vyhovuje, pretože máme oveľa viac času na to, čo robíme radi. Načo sa zbytočne zdržiavať? Kto potrebuje odoslať balík, jednoducho si objedná služby kuriérskej spoločnosti. Nemusí nikam volať, stačí pár klikov, ktorými prepravcovi špecifikuje svoj balík, vyplatí prepravu a potom už len zásielku sleduje vďaka aplikácii v mobile.

Nemáte vedomosti o tom, ako balík dobre zabaliť, prípadne nedisponujete žiadnymi obalovými materiálmi? DHL expresná preprava má riešenie. Jednoducho si vyberiete zo širokej palety obalových materiálov podľa rozmerov či hmotnosti vašej zásielky.

Dostavte sa na niektorý zo Service Points vo vybraných slovenských mestách a bezplatne tam svoju zásielku zabaľte do krabice, v ktorej sa čo najbezpečnejšie prepraví k príjemcovi. Objednávku si môžete, samozrejme, zabaliť vopred aj doma. Váš balík bude v rámci Európy potom doručený už do dvoch dní, mimo ňu do štyroch dní. v rámci sveta do 4 dní.

V DHL Service Point vám môžu s podaním zásielok aj pomôcť, a tak sa nemusíte s balením nijako zdržiavať. Zamilujete si fakt, že v týchto strediskách svoj balík nielen pohodlne odošlete, ale aj prevezmete. Hociktorá prevádzka na Slovensku sa môže stať servisným pointom a prinesie jej to okrem zviditeľnenia veľa ďalších výhod.

Foto: Pixabay

Alternatíva Servis pointov

Nevyhovuje vám adresa Service Pointu, pretože je ďaleko od vášho bydliska či zamestnania? Nepotrebujete riešiť balenie zásielky, len ju chcete rovno odoslať a nezdržiavať sa zbytočnými rozhovormi? Sú chvíle, keď spoločnosť nevyhľadávame. Pre tieto prípady máte tiež možnosť využiť DHL Locker. Žltú skrinku s logom prepravnej spoločnosti zazriete už z diaľky.

Možno k vám je oveľa bližšie ako Service Point, a preto ju budete využívať častejšie. Stačí si objednať prepravu online, zadať v rámci nej, kde chcete balík prepravnej spoločnosti predať, v tomto prípade označíte DHL Locker, a už sa veci pohnú správnym smerom.

Do skrinky balík bezpečne uzavriete a kuriér ho tam prevezme, aby mohol byť doručený čo najskôr. Skrinku však využijete aj v opačnom prípade, keď chcete balík prevziať. Príde vám správa s jedinečným kódom, ktorý musíte prísť do skrinky nahodiť do 7 dní. Skrinka sa odomkne a balíček je váš. Prídete si poň, kedykoľvek vám to vyhovuje. Toto sú bonusy moderných prepravných spoločností. Kvalitné služby sú zárukou spokojnosti nielen na strane odosielateľa zásielky, ale aj príjemcu.

