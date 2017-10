Obnova ostrovov východného Karibiku môže stáť až miliardu dolárov

NEW YORK 4. októbra (WebNoviny.sk) — Obnova ostrovov vo východnom Karibiku, ktoré tvrdo zasiahli nedávne hurikány, by mohla stáť až jednu miliardu dolárov (v prepočte približne 850,8 miliónov eur). Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ OSN Stephen O’Malley.

Medzi zasiahnuté ostrovy patrí Dominika, Barbuda, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy a Anguilla. O’Malley uviedol, že „rozsiahla obnova si vyžiada čas a je dôležité, aby sa urobila správne“.

Podľa jeho slov škody zatiaľ presne vyčíslené nie sú, avšak celkový účet za obnovu najviac zničených ostrovov sa vyšplhá na „pol miliardy až miliardu dolárov“. OSN, Svetová banka a vláda Antiguy už urobili odhady pre Barbudu, ktorej 1 800 obyvateľov úrady evakuovali, dodal O’Malley.