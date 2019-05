Obranca Marinčin bol najproduktívnejším Slovákom na MS v hokeji 2019, body by obetoval za postup

KOŠICE 21. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia už má za sebou účinkovanie na domácich 83. majstrovstvách sveta. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v základnej A-skupine v košickej Steel aréne nazbierali jedenásť bodov a nepostúpili do štvrťfinále.

V siedmich zápasoch nastrieľali až 28 gólov, čo je veľkým pozitívom hry slovenského tímu. Najproduktívnejším hráčom SR sa stal obranca Martin Marinčin, ktorý strelil tri góly a pridal k nim aj štyri asistencie. Sedem bodov nazbieral aj útočník Richard Pánik (1+6).

Dáni poriadne betónovali

„Radšej by som kanadské body vymenil za body do tabuľky, no bohužiaľ to nejde,“ povzdychol si 27-ročný bek.

„Sám som nečakal, že tých bodov nazbieram toľko, nikdy toto nesledujem. Vždy sa snažím hrať pre mužstvo. Body potešia, ale radšej by som ich obetoval za postup,“ doplnil.

Slováci sa s MS 2019 rozlúčili utorkovým triumfom 2:1 po samostatných nájazdoch nad reprezentáciou Dánska. „Bol to ťažký zápas, pretože Dáni poriadne betónovali. Napádali nás a bolo náročné rozohrávať,“ pokračoval Martin Marinčin. Po úspešnom súboji na košickom ľade definitívne ukončil hráčsku kariéru útočník Ladislav Nagy, odchovanec miestneho hokeja, ktorý má na svojom konte zlato z MS 2002 v Göteborgu. „Chceli sme posledný zápas vyhrať pre Laciho aj pre skvelých fanúšikov. Sme radi, že sme do dotiahli k víťazstvu,“ poznamenal Marinčin.

Mlčky sledoval dojímavé chvíle

Pri rozlúčke s Nagyom mlčky sledoval dojímavé chvíle. „Bolo to neskutočné, nemal som slov a sledoval som Laciho, ako si to užíva. Prajem mu to. Odžil si isto svoje, dosiahol neskutočné úspechy a ja mu k tomu gratulujem,“ prezradil zadák klubu zámorskej NHL Toronto Maple Leafs.

Slovákom sa síce nepodarilo postúpiť do vytúženého štvrťfinále a s turnajom sa lúčia už po základnej skupine, v siedmich zápasoch však zanechali dobrý dojem. „Celkovo hodnotím šampionát dobre. Už dlho sme nemali tak kvalitný tím. Škoda pár stratených bodov, ale hrali sme dobrý hokej,“ dodal Martin Marinčin.